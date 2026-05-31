Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants à Bruxelles : 27 arrestations

Une opération policière d'envergure a permis l'interpellation de 27 personnes et la saisie de drogue, d'argent et d'armes à Bruxelles. Le réseau criminel démantelé opérait à plusieurs niveaux du trafic de stupéfiants.

Vingt-sept individus ont été interpellés lors d'une vaste opération judiciaire menée à Bruxelles contre un réseau criminel spécialisé dans le trafic organisé de stupéfiants. Dix suspects ont été placés sous mandat d'arrêt et des saisies importantes ont été effectuées, a annoncé la police fédérale ce dimanche.

L'opération s'est déroulée le mardi 26 mai dernier. Au cours des différentes interventions, les enquêteurs ont saisi des quantités significatives de drogue, de l'argent liquide, plusieurs véhicules ainsi que de nombreux supports numériques. Parmi les personnes privées de liberté, un suspect mineur a été transféré dans une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), tandis qu'une personne en séjour irrégulier a été placée dans un centre fermé.

Cette affaire a débuté en 2025 sous l'autorité d'une juge d'instruction et a permis de révéler une organisation active à plusieurs niveaux de la chaîne du trafic de stupéfiants. Selon les éléments recueillis, le réseau intervenait dans l'approvisionnement, le stockage, le conditionnement et la distribution de drogues destinées à plusieurs points de vente situés dans l'arrondissement de Bruxelles. Les investigations se sont notamment concentrées sur les environs de la station de métro Saint-Guidon ainsi que sur le quartier du Peterbos.

La police fédérale a souligné la complexité du démantèlement, car le réseau était actif à plusieurs niveaux de la chaîne du trafic. Les enquêteurs ont identifié des structures logistiques dédiées, des lieux de stockage et des mécanismes de distribution organisés. Les perquisitions ont permis la saisie d'importantes quantités de cannabis et de cocaïne, dont une partie était déjà conditionnée en centaines de doses prêtes à la revente.

Les policiers ont également découvert des dizaines de milliers d'euros en liquide, des armes à feu, du matériel de conditionnement, des balances de précision, plusieurs véhicules ainsi que de nombreux téléphones et supports numériques. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte menée par le parquet de Bruxelles contre les réseaux criminels considérés comme générateurs de nuisances, de violence et d'insécurité sur le territoire bruxellois. Elle a nécessité d'importants moyens policiers.

Des membres de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles ont été renforcés par l'appui des Unités Spéciales (DSU), des services issus de la Direction Générale de la Police Administrative (DGA) ainsi que des Directions de Coordination et d'Appui déconcentrées (DCA). Plusieurs zones de police de l'arrondissement de Bruxelles ont également été impliquées. Ce démantèlement marque une étape importante dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la capitale belge.

Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour identifier d'éventuels autres complices et démanteler complètement ce réseau criminel. Les dix suspects placés sous mandat d'arrêt seront présentés à la chambre du conseil dans les prochains jours pour décider de leur maintien en détention. Cette affaire illustre la détermination des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité organisée et à réduire l'insécurité dans les quartiers touchés par le trafic de drogues





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