Démantèlement d'un vaste réseau de vol et revente de bijoux entre France et Belgique

Une enquête policière franco-belge conduit à l'arrestation de dix-neuf personnes impliquées dans le vol et la revente de bijoux et métaux précieux. Les forces de l'ordre ont saisi des biens de luxe et confisqué des machines de fusion lors de perquisitions à Anvers, révélant un trafic organisé entre Paris et Charleroi.

Un vaste réseau criminel impliquant des Belges et des Français a été démantelé par une enquête policière conjointe, aboutissant à l'arrestation de dix-neuf suspects. Ces derniers sont accusés d'être au cœur d'une importante filière de vol et de revente de bijoux, diamants et métaux précieux sur le territoire européen.

L'opération, initiée à l'automne 2025, a mis en lumière un mécanisme sophistiqué de transport et de dissimulation des biens dérobés, principalement entre Paris et la région de Charleroi, avant écoulement dans le quartier diamantaire d'Anvers. Les investigations, coordonnées par un juge d'instruction français, ont nécessité plus de cent trente-cinq déplacements constatés entre septembre 2025 et mai 2026, révélant de fréquents allers-retours de membres du réseau afin d'éviter les contrôles.

Des véhicules aménagés avec des caches spéciales étaient utilisés, parfois en convoi pour brouiller les pistes. Le 28 mai dernier, une série de perquisitions menées à Anvers par la Police Judiciaire Fédérale, en collaboration avec les forces locales, a conduit à l'interpellation de cinq individus, tous employés dans le secteur de la joaillerie.

Durant ces opérations, les enquêteurs ont saisi deux installations de fusion de métaux, du matériel de démontage de bijoux, ainsi qu'une quantité substantielle d'or déjà fondu (plus de six kilogrammes), une barre d'argent, une importante collection de bijoux anciens, des diamants non sertis, environ soixante montres de luxe, des certificats vierges de maisons horlogères prestigieuses comme Rolex et Audemars Piguet, et une somme de soixante-trois mille euros en numéraire. Deux des prévenus, âgés de cincuante-cinq et cinquante-six ans, ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Leur sort doit être examiné par la chambre du conseil d'Anvers. Ce dossier illustre la persistance des gangs organisés qui se spécialisent dans le vol à la tire et les cambriolages ciblant des commerces de luxe, suivis d'une remise en circulation rapide via des circuits parallèles, souvent transfrontaliers.

La découverte de machines de fusion indique une volonté de transformer rapidement la matière première pour en altérer la traçabilité, une technique typique du recyclage de métaux précieux dans le milieu du marché noir. La collaboration entre les autorités judiciaires belges et françaises semble avoir été déterminante pour remonter la filière et intercepter les marchandises avant leur dispersion complète





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