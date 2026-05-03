Démantèlement de Fessenheim : Le décret officiel est publié

Un décret gouvernemental officialise le lancement des opérations de démantèlement du site nucléaire de Fessenheim, avec un calendrier précis et des mesures de contrôle strictes.

Le gouvernement français a officialisé, par le biais d'un décret publié le 1er mai et signé conjointement par le Premier ministre, le ministre de l'Économie et la ministre déléguée chargée de l'Énergie, le lancement officiel des opérations de démantèlement du site nucléaire de Fessenheim .

Ce décret représente une avancée majeure dans le processus de reconversion de cette installation, qui a cessé son activité en 2020 après des années consacrées au retrait du combustible nucléaire usé et à la préparation minutieuse des infrastructures pour cette phase cruciale. L'objectif principal de ce texte législatif est de définir avec précision les obligations de la société Électricité de France (EDF) en matière de démantèlement, d'établir un calendrier détaillé des étapes à suivre et d'autoriser la construction des installations nécessaires à la réalisation de ces opérations complexes et de longue haleine.

Le décret souligne explicitement que le démantèlement portera sur l'intégralité du site, sans exception, englobant tant l'îlot nucléaire, cœur de l'installation, que l'îlot conventionnel, qui comprend les infrastructures de support et de gestion des déchets. L'îlot nucléaire, en particulier, inclut les bâtiments abritant les réacteurs des tranches 1 et 2, des structures qui nécessiteront une attention particulière et des techniques de démantèlement sophistiquées en raison de leur niveau de radioactivité résiduelle.

Le démantèlement de l'îlot conventionnel, bien que moins complexe, est tout aussi essentiel pour assurer la sécurité et la réhabilitation complète du site. Il concerne notamment la station de pompage, les bâtiments dédiés au stockage des générateurs de vapeur usés et des boues radioactives, ainsi que les réservoirs utilisés pour le stockage des effluents liquides et gazeux. Le processus de démantèlement sera structuré en quatre étapes distinctes et rigoureusement contrôlées.

La première étape consistera en le démantèlement proprement dit des installations nucléaires, impliquant le retrait des équipements contaminés et la réduction de la radioactivité résiduelle. Cette phase sera suivie par l'assainissement des structures et des sols, visant à éliminer toute trace de contamination radioactive et à préparer le site pour les étapes ultérieures.

La troisième étape comprendra la démolition des bâtiments jusqu'à une profondeur d'au moins un mètre, une mesure destinée à garantir la stabilité du site et à faciliter sa future réhabilitation. Enfin, la quatrième et dernière étape sera consacrée à la réhabilitation complète du site, avec pour objectif de le rendre apte à accueillir de nouvelles activités ou à être restitué à son environnement naturel.

Tout au long de ces opérations, une attention particulière sera portée aux rejets d'effluents gazeux, liquides et radioactifs, notamment lors des vidanges des piscines de refroidissement des bâtiments réacteur et des bâtiments de stockage du combustible usé. Ces rejets feront l'objet d'un contrôle strict et permanent, conformément aux réglementations en vigueur et aux normes de sécurité les plus élevées.

Le gouvernement s'engage à assurer une transparence totale sur les conditions de ces rejets et à informer régulièrement le public sur l'avancement des opérations de démantèlement. La surveillance environnementale sera renforcée et des mesures correctives seront mises en place en cas de dépassement des seuils autorisés. Le décret fixe un calendrier précis pour l'achèvement des opérations de démantèlement, avec une date butoir fixée au 30 juin 2048.

Ce délai ambitieux témoigne de la détermination du gouvernement à mener à bien cette opération complexe dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité. Il est important de souligner que ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des avancées technologiques, des contraintes techniques rencontrées et des résultats des contrôles environnementaux.

Cependant, le gouvernement s'engage à respecter les engagements pris et à tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Le démantèlement de Fessenheim représente un défi majeur pour la France, mais aussi une opportunité de démontrer son expertise en matière de gestion des déchets nucléaires et de reconversion des sites industriels. Ce projet permettra de développer de nouvelles compétences et de créer des emplois dans les secteurs de la décontamination, du génie civil et de l'environnement.

Il contribuera également à renforcer la confiance du public dans la filière nucléaire et à promouvoir une énergie plus durable et responsable. La réussite de ce projet est essentielle pour l'avenir de la France et pour la protection de l'environnement. Le gouvernement est conscient de l'importance de cette mission et s'engage à y consacrer les ressources nécessaires





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