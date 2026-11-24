La police fédérale et Europol ont arrêté huit suspects dans un réseau international importateur de cannabis via Brussels Airport. L'enquête révèle des saisies massives et des profits illicites majeurs.

Huit personnes ont été placées en custody lundi 23 novembre dans le cadre d'une importante opération de police visant un réseau criminel international spécialisé dans le trafic de cannabis. Cette arrestation massive découle d'une enquête menée par la police judiciaire fédérale de la circonscription de Hal-Vilvorde, avec le soutien logistique et opérationnel d' Europol. L'objectif principal était de démanteler une structure utilisant Brussels Airport comme plateforme centrale pour l'importation de stupéfiants en provenance de Thaïlande.

Saisies de luxe et preuves numériques

L'ampleur de l'opération s'est concrétisée par la réalisation de huit perquisitions simultanées à travers différents sites. Les forces de l'ordre ont mis la main sur quatre véhicules de luxe, témoignant du niveau de richesse accumulé par les membres du réseau. Une somme importante d'argent liquide a également été confisquée, confirmant la nature lucrative des activités illicites. En outre, de nombreux téléphones portables et ordinateurs portables ont été saisis, constituant des éléments clés pour la suite de l'enquête numérique.

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Profil des suspects arrêtés

Le profil des huit individus interpellés révèle une infiltration spécifique au sein de l'écosystème aéroportuaire. Parmi les suspects, cinq employés travaillaient directement dans des entreprises présentes sur le site de l'aéroport. Deux autres suspects sont identifiés comme d'anciens employés d'entreprises liées à la logistique ou aux services aéroportuaires. Cette proximité avec les infrastructures de transport a permis au réseau d'exploiter les flux de fret aérien pour introduire des quantités massives de drogue sans être détectés immédiatement.

Chronologie des saisies massives

L'investigation, initiée en mai 2025, a été déclenchée par l'interception présumée d'un premier envoi d'environ 600 kilos de cannabis en provenance de Thaïlande. La vigilance des enquêteurs a permis de saisir 833 kilos supplémentaires quelques semaines plus tard. Au total, entre 2025 et 2026, les services de police ont mis la main sur une quantité totale de 2,4 tonnes de cannabis. Cette marchandise illégale a été interceptée dans plusieurs pays, incluant la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Turquie, démontrant la portée transfrontalière du réseau.

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Impact économique et stratégie criminelle

Les gains illicites générés par cette organisation criminelle sont estimés à plusieurs millions d'euros. Selon la police fédérale, les importations de cannabis via le fret aérien ont considérablement augmenté ces dernières années. Cette tendance s'explique par la diversification des activités de réseaux criminels traditionnellement actifs dans le trafic de cocaïne. Face à la répression accrue sur l'héroïne ou la cocaïne, ces groupes se tournent vers le cannabis pour maintenir leurs marges bénéficiaires élevées.

Perspectives et suite de l'enquête

Cette intervention marque la deuxième opération policière d'envergure menée cet automne concernant le trafic de drogue via Brussels Airport. La Police Fédérale a confirmé que l'enquête reste ouverte et que les investigations se poursuivent. D'autres arrestations ou mesures judiciaires sont attendues à mesure que les preuves numériques et les témoignages seront analysés en détail par les procureurs spécialisés dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants.