Demi Vollering savoure une victoire émouvante et se projette vers le Giro et le Tour

La cycliste néerlandaise Demi Vollering a remporté une course importante, exprimant une grande émotion et partageant ses ambitions pour les prochaines étapes de la saison, notamment le Giro Donne et le Tour de France.

La Néerlandaise Demi Vollering a exprimé une joie immense et une profonde émotion après sa victoire éclatante lors d'une course cycliste prestigieuse, une épreuve qui résonne particulièrement fort dans son cœur.

Au micro d’Audrey Degrange, elle a confié : 'C’est incroyable. Je voulais vraiment gagner à nouveau ici car j’adore cette course. Elle me rappelle tant de bons souvenirs.

' Cette affection pour l'épreuve ne date pas d'aujourd'hui. Vollering a révélé qu'elle parcourait déjà ces routes bien avant qu'elles ne soient le théâtre de compétitions professionnelles féminines.

'Je roulais déjà ici avant que ça ne soit une course professionnelle pour les dames. Je rêvais déjà de ça.

' Cette victoire représente donc l'accomplissement d'un rêve de longue date, une consécration pour une athlète qui a toujours nourri une passion profonde pour cette course spécifique. Elle se dit 'super fière' de ce succès, un sentiment renforcé par la manière dont elle a été obtenu. La force de Vollering s'est manifestée de manière décisive dans la Redoute, un secteur réputé pour sa difficulté et son importance stratégique.

Elle n'a pas hésité à prendre les devants, exécutant un plan préétabli avec une détermination sans faille.

'C’était le plan. De base, il était prévu d’avoir une coéquipière à l’avant mais ça ne s’est pas fait.

' Malgré l'absence du soutien initialement prévu, Vollering a assumé la responsabilité de mener l'attaque, consciente de l'opportunité qui se présentait à elle. 'Je voulais vraiment tout donner pour cette victoire. Je ne voulais pas avoir de regrets.

' Cette attitude témoigne d'une grande maturité et d'une volonté inébranlable de réussir. La course jusqu'à l'arrivée a été longue et exigeante, mais Vollering a su maintenir son rythme et sa concentration, s'imposant finalement avec autorité. Elle a souri en évoquant cette période intense : 'C’était un long moment jusqu’à l’arrivée.

' Cette victoire marque un moment clé dans sa saison, après un printemps réussi, et lui permet de savourer pleinement ses efforts et son talent. Au-delà de la joie immédiate de la victoire, Demi Vollering affiche une vision claire de ses objectifs futurs. Elle est consciente que le Tour de France, un événement majeur du calendrier cycliste féminin, approche à grands pas.

Cependant, elle préfère se concentrer sur le présent et profiter de ses succès actuels.

'Le Tour de France est encore loin. L’année passée, j’étais déjà en forme ici avant de la perdre un peu.

' Elle a tiré les leçons de ses expériences passées et comprend l'importance de gérer son énergie et sa forme physique tout au long de la saison. 'Il faut d’abord profiter de ce qu’on a réalisé avant de penser au Tour. ' Vollering a connu deux échecs consécutifs dans la course à la victoire au Tour de France, et elle est déterminée à prendre sa revanche.

Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, elle participera au Giro Donne, qui débutera le 30 mai, une épreuve qui lui permettra de peaufiner sa préparation et de continuer à accumuler de l'expérience. Cette approche méthodique et réfléchie témoigne de son professionnalisme et de son ambition de devenir une figure dominante du cyclisme féminin





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