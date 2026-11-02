Bart De Wever remet sa démission au Roi après l'échec des pourparlers budgétaires. Le Premier ministre proposait de réduire les salaires ministériels pour forcer un accord.

Le Premier ministre belge Bart De Wever a officiellement remis sa démission au roi, marquant la fin d'une période de négociations budgétaires intensives et stériles au sein du gouvernement fédéral. Cette décision intervient après l'échec répété des partenaires de la coalition, surnommée Arizona, à trouver un consensus sur la réduction du déficit public et l'équilibre des finances nationales. Le monarque a indiqué tenir sa décision concernant l'acceptation ou le rejet de cette démission en suspens, laissant la Belgique en attendant une issue politique immédiate.

La proposition radicale de réduction salariale

Avant de présenter sa démission, Bart De Wever a tenté une dernière initiative pour débloquer la situation. Il a proposé de diminuer progressivement les salaires des ministres mois après mois, tant qu'aucun accord budgétaire ne serait trouvé. Cette mesure inattendue visait à mettre une pression directe sur les membres du gouvernement pour les inciter à parvenir à un compromis rapide. Le ministre des Affaires Étrangères aurait été celui qui a proposé cette solution selon sa porte-parole, bien que l'initiative soit attribuée au Premier ministre dans le récit des événements.

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L'impasse des négociations budgétaires

Les discussions se sont soldées par un échec lors de la nuit de lundi à mardi au sein du noyau exécutif. Les ministres de la coalition Arizona n'ont pas réussi à s'accorder sur les efforts nécessaires pour réduire le déficit. Bart De Wever avait d'abord présenté un nouveau tableau budgétaire qu'il jugeait équilibré entre les différents partis. En l'absence de consensus, il a remis sur le tapis son projet de loi de stabilité, destiné à encadrer les finances publiques en l'absence d'un accord budgétaire complet. La nationaliste a estimé que cette proposition reflétait une répartition équitable, mais elle n'a pas convaincu les partenaires.

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Les positions des partis et la réaction du PTB

La proposition de réduction des rémunérations n'a convaincu aucun des partenaires du Premier ministre. Les positions restent incompatibles selon l'analyste Dave Sinardet, qui estime que la pression exercée pourrait ne pas suffire à dénouer le blocage. Pour le PTB, la solution est évidente afin d'éviter que le pays ne "aille vers le mur". D'autres voix s'élèvent contre certaines invitations politiques, comme celle de Reza Pahlavi à Bruxelles, considérée comme non neutre. Les syndicats tirent également la sonnette d'alarme sur des réformes risquant d'augmenter le nombre de malades de longue durée, montrant l'étendue des préoccupations sociales.

Conséquences politiques et prochaines étapes

Cette crise budgétaire pose la question de la capacité de la Belgique à absorber une telle instabilité politique. Bruno Colmant souligne que c'est "inévitablement un problème" pour le pays. Les citoyens sont concernés par les questions de financement, comme l'a décrit Ridouane Chahid du PS quant à la recherche d'argent pour boucler le budget. La démission de Bart De Wever laisse le gouvernement dans une situation d'attente, avec le roi qui étudie la demande. L'avenir politique dépendra de la capacité des partis à reformer une majorité solide ou de la tenue d'élections anticipées, bien que les détails restent à préciser.