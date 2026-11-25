Romelu Lukaku démissionne de la sélection belge après des tensions avec la fédération. Son avocat explique sa décision face à un rôle réduit, soulignant sa loyauté et ses performances passées avec les Diables Rouges.

Le conflit entre Romelu Lukaku et la Fédération royale belge de football a atteint son paroxysme, conduisant à la démission de l'attaquant star de l'équipe nationale. Son avocat a rendu public les détails de cette rupture, mettant en lumière une accumulation de frustrations liées au statut du joueur et à l'ambiance négative qui a entouré les Diables Rouges au cours des dix-huit derniers mois. Cette décision marque la fin d'une ère pour le buteur historique de la Belgique.

Contexte personnel et tensions internes

L'avocat de Romelu Lukaku a expliqué que la situation était devenue insoutenable pour le joueur, notamment en raison d'une énergie négative persistante autour de lui depuis plus d'un an et demi. Il a cité notamment le décès du père de Lukaku et les multiples blessures qui ont affecté sa carrière récente comme des facteurs ayant dégradé l'environnement habituellement positif de la sélection. Le joueur percevait probablement un rôle moins central au sein de l'équipe nationale, ce qui a alimenté son mécontentement profond. Selon le représentant légal, la fédération a sous-estimé la personnalité complexe d'un joueur d'une telle envergure, bien qu'aucune intention malveillante ne soit imputée directement à l'institution.

Also read Romelu Lukaku : La Fédération Belge et Mark van Bommel restent ouverts

Rejet du rôle symbolique uniquement

Une divergence majeure oppose désormais le joueur et la direction technique concernant la fonction de Romelu Lukaku au sein du groupe. Bien que le buteur ait continué à jouer son rôle de motivateur jusqu'au dernier match, il a clairement refusé d'être réduit à un simple orateur avant les rencontres ou à un leader symbolique sans impact sur le terrain. Il a déclaré explicitement à son entourage qu'il n'avait jamais gagné sa place par pitié mais par l'exigence et la sueur, soulignant que son talent et ses performances lors de la Coupe du monde, il y a trois mois à peine, démontraient qu'il était encore un élément indispensable. Pour lui, le limiter à un rôle de grand frère ou de mentor revient à minimiser ses mérites sportifs réels.

Advertisement

Attente des explications officielles

Les détails précis des traitements réservés à Romelu Lukaku lors des derniers rassemblements des Diables Rouges ne sont pas encore entièrement publics, la fédération n'ayant pas encore communiqué officiellement sur ces points spécifiques. Il ne reste désormais qu'à attendre les explications complètes que Lukaku décidera de fournir au moment qu'il jugera approprié. Son avocat a confirmé que le joueur avait exprimé le besoin d'un peu de calme pour traiter cette période difficile. La communication future dépendra donc exclusivement de la volonté de l'attaquant quant à la date et la manière dont il abordera ces questions publiquement.

Analyses et impact pour les Diables Rouges

Cette crise ouverte invite à une analyse approfondie de la relation entre le joueur et la structure fédérale. La Tribune a comparé cette situation à la distinction entre propriétaire et locataire, suggérant que Lukaku, en tant que figure historique, ne doit plus accepter un statut subalterne. Le traitement réservé à Romelu Lukaku lors des dernières convocations a suscité des interrogations sur la manière dont la fédération gère ses vétérans. Le départ de cette icône laisse un vide important pour la sélection, dont les performances futures devront s'adapter à cette nouvelle réalité sans son leader charismatique et buteur.