Le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, Jean-Luc Evrard, a démissionné lors du conseil communal du 1er juin, évoquant son épuisement moral et physique ainsi que des critiques au sein de la majorité. Sa déclaration émotive a marqué la séance, avant que la présidente de JEM, Stéphanie Thoron, ne lui rende hommage. Un avenant au pacte de majorité doit être préparé pour régulariser la situation lors du prochain conseil.

Lors du conseil communal du 1er juin, le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, Jean-Luc Evrard , a annoncé sa démission dans une déclaration émotive. Après avoir exprimé son soutien aux victimes des inondations, il a expliqué être moralement et physiquement épuisé, critiquant ouvertement certains membres de la majorité.

Il a affirmé avoir consacré énormément de temps à sa fonction, au détriment de sa famille et de ses vacances, et s'est senti injustement attaqué. Il a aussi fait référence à de jeunes élus ambitieux, suggérant des tensions internes. Après une suspension de séance, Stéphanie Thoron, présidente de la liste JEM, a remercié le bourgmestre pour son travail et son dévouement, tout en reconnaissant la charge lourde de la fonction.

Elle a rappelé que le poste exige un sacrifice personnel important. La démission nécessite la rédaction d'un avenant au pacte de majorité, qui sera débattu lors du prochain conseil communal le 29 juin. L'article se termine par une invitation à s'abonner à une newsletter culturelle et touristique, demande de renseigner son code postal





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