Démission du directeur de la prison de Haren : la surpopulation carcérale au cœur des débats parlementaires

La démission du directeur de la prison de Haren et le rapport sévère de l'Inspection des Finances poussent des députés à interpeller la ministre sur la surpopulation carcérale, qui atteint un niveau record de 21,4% en Belgique.

La récente démission du directeur de la prison de Haren, suivie d'un rapport accablant de l'Inspection des Finances sur les mesures de la ministre, a provoqué une vive réaction de la part des députés.

Claire Hugon Lecharlier (Ecolo-Groen), Khalil Aouasti (PS), Julien Ribaudo (PTB), François De Smet (DéFI) et Marijke Dillen (VB) ont interpellé la ministre sur ce phénomène qui génère de plus en plus de tensions dans le monde pénitentiaire. Le directeur de la prison de Haren a démissionné, dénonçant une institutionnalisation de la surpopulation carcérale. Selon les chiffres du 1er juin, les 19 établissements pénitentiaires du pays comptaient 13.731 détenus, soit une surpopulation de 21,4%, un record historique.

Parmi eux, 684 prisonniers dormaient sur des matelas posés à même le sol, une situation jugée inhumaine par les associations de défense des droits des détenus. Après une première loi d'urgence et des mois de blocage politique, le gouvernement a conclu à la mi-mars un accord en son sein sur des mesures supplémentaires pour endiguer le phénomène.

Cependant, la ministre a reconnu que cet accord ne la satisfaisait pas. Elle avait préparé une série de mesures plus ambitieuses, permettant de sortir certaines personnes de prison ou d'éviter qu'elles n'y entrent.

'Je tiens à être honnête : l'accord du 20 mars 2023 n'est pas l'accord Verlinden. J'ai toujours défendu des mesures plus importantes, plus ambitieuses, plus durables. C'est le fruit d'un accord au sein de la coalition', a-t-elle déclaré. Mais dans l'opposition, Khalil Aouasti a dénoncé un accord qui ne change rien, tandis que les écologistes ont appelé le gouvernement à un changement de politique, à l'heure où le monde de l'enseignement défile contre les mesures prises à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La question pénitentiaire reste une source de tensions au sein de la coalition.

'Cela confirme l'impression que l'on a depuis le début de ce gouvernement : la politique pénitentiaire est une variable d'ajustement', a estimé un député. De son côté, Marijke Dillen (VB) a affirmé que le rôle de la justice n'est pas de faire sortir des gens de prison mais de faire en sorte que des personnes dangereuses y restent.

'Mon parti l'assume, certaines personnes ne sont pas réinsérables', a-t-elle ajouté, provoquant des réactions indignées de la part des autres partis. La ministre, quant à elle, promet de nouvelles propositions dans les semaines à venir, mais les voix critiques se multiplient, tant au sein du parlement que dans la société civile.

Les syndicats pénitentiaires dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles, et les associations de défense des droits humains réclament des mesures structurelles pour lutter contre la surpopulation carcérale. La situation dans les prisons belges est devenue critique, et le gouvernement semble peiner à trouver des solutions durables.

Ce débat est loin d'être clos, et il est probable que le dossier reviendra sur le devant de la scène politique dans les prochains mois, alors que la pression médiatique et associative ne cesse de s'intensifier





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