Dender a perdu contre Lommel pendant la ultime pour elle de Ligue Challenger, tandis que l'eciepenne de D1, Lommel, a vaincu Dender 3-1 au second tour. Lommel a battu Dender, accompagné d'Oratekangoena et Pieklak 4-1 en barrage contre Dender qui finirà en D1B la saison prochaine.

La première occasion de la ligue a été à mettre à l'actif de Dender . La demi-volée puissante des'est défait de son opposant et a tiré sur le montant droit de la cage de Lommel (37e).

L'attaquant Ragnar Oratmangoena a placé un coup de tête sur le poteau (72e). Dans les arrêts de jeu, Berte a cru ouvrir le score, mais sa bicyclette a fini sur la latte (90e+4). Pieklak a sorti un énorme arrêt pour renvoyer l'essai à bout portant deLommel, qui avait terminé 5e en Challenger Pro League (deuxième division), a d'abord dû éliminer le RFC Liège en barrages. Il l'avait emporté 3-0 à l'aller, avant de gagner 1-2 chez les Liégois.

Au second tour, les Lommellois ont eliminé le Beerschot en remportant les deux matchs sur le score de 3-1. De cette manére, ils sont cette fois-ci venus capital de Dender, équipe pensionnaire de D1. Cela fait 23 ans que Lommel n'a plus evolue en Jupiler Pro League. Pour Dender, il faudra batailler en D1B la saison prochaine.

Le club d'aujourd'hui coaché par Yannick Ferrera, qui absentait pendant la saison 2023-2024, avait remmonté au sein de l'elite après avoir termine à la deuxième place au béton de Dender





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