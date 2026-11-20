De Deense inlichtingendienst PET ontkracht een door Rusland georganiseerde aanslag op de Oekraïense rapper Kyivstoner. Loyal to Familia leden zijn opgepakt.

De Deense inlichtingendienst PET heeft een ernstige moordpoging op de Oekraïense rapper Kyivstoner kunnen verhinderen die in september werd voorbereid. Deze aanval was in opdracht van Rusland uitgevoerd en had plaats moeten vinden tijdens een concert in de voorstad van Kopenhagen. De veiligheidsdienst meldt dat twee leden van de Deense misdaadbende Loyal to Familia zijn gearresteerd op verdenking van moord. Zij zouden de uitvoerders zijn geweest van deze door Moscow georganiseerde liquidatie.

Aanhoudingen tijdens concertpreventie

De aanval werd voorkomen toen de politie kort voor het geplande optreden van 25 september een auto controleerde. In het voertuig werden twee pistolen en twee messen gevonden. Dit leidde direct tot de arrestatie van drie jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Later werd een vierde verdachte van 28 jaar aangehouden tijdens een uitgebreid onderzoek naar connecties met de bende LTF. Alle vier de verdachten zitten momenteel nog in voorarrest ondanks dat twee van hen enkel worden aangeklaagd voor het bezit van wapens.

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Verbinding tussen FSB en criminele netwerken

Volgens de PET is het gebruik van criminele tussenpersonen door Russische inlichtingendiensten niet ongewoon. De FSB had Kyivstoner al eerder beschuldigd van het smokkelen van drones naar Rusland. De rapper, die ook de Amerikaanse nationaliteit bezit, was eerder ook in Polen een doelwit van aanslagen. De Deense autoriteiten zien deze koppeling van staatsgezag en georganiseerde misdaad als een duidelijke strategische lijn in de Russische aanpak van dissidenten en vijanden van de staat.

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Diplomatieke escalatie en uitwijzing attaché

De Deense regering heeft direct gereageerd op deze onthullingen door de Russische defensie-attaché op de ambassade in Kopenhagen te bevelen het land binnen zeven dagen te verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen kondigde aan dat Denemarken het afleveren van niet-essentiële visa voor Russen zal stopzetten. Deze diplomatieke maatregelen tonen de ernst aan waarmee Denemarken de bedreiging voor zijn burgers en de inmenging van Rusland in binnenlandse zekerheidskwesties opvat.