Le Dr Kim Entezari précise que le toucher rectal est devenu facultatif pour le dépistage du cancer de la prostate selon l'Urologe européenne.

Le dépistage du cancer de la prostate connaît une évolution majeure de ses protocoles cliniques en Belgique. Le Dr Kim Entezari, chef du service d'urologie des Hôpitaux Iris Sud et de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, explique cette rupture avec les habitudes dans l'épisode Capital Santé de RTL info.

Rupture avec la pratique médicale traditionnelle

La crainte du toucher rectal freine encore de nombreux hommes à franchir la porte d'un cabinet d'urologie. Cet examen n'est désormais plus systématique lors du dépistage du cancer de la prostate selon les nouvelles directives. Pendant des années, l'urologue a été cantonné à cette méthode d'investigation physique dans la pratique courante.

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Enormément de patients n'osent pas traverser la porte de la consultation à cause de cette peur de se voir imposer cet examen douloureux ou gênant. La Société européenne d'urologie a revu ses recommandations en matière de dépistage cette année pour s'adapter à cette réalité. Auparavant, on recommandait, lors du dépistage, de faire le toucher rectal de manière systématique et rigide.

Alternatives médicales et recommandations officielles

Aujourd'hui, c'est facultatif et il n'est plus obligatoire de le proposer aux patients lors de leur consultation initiale. D'autres outils sont à la disposition des médecins pour évaluer la santé de la prostate avec plus de précision et moins d'intrusion. La prise de sang, l'échographie ou encore l'IRM complètent désormais l'arsenal diagnostique disponible pour les spécialistes.

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Il y a 25 façons de vérifier cette histoire de prostate sans passer par le toucher rectal selon les capacités techniques actuelles. Le Dr Kim Entezari rappelle également l'importance de ne pas attendre l'apparition de symptômes pour consulter un professionnel de santé. L'attente passive est la principale cause de diagnostics tardifs et de pronostics moins favorables pour les patients.

Calendrier de prévention et populations à risque

Il préconise d'envisager un dépistage à partir de 50 ans en l'absence de facteurs de risque particuliers pour la majorité des hommes. Les patients à risque spécifique doivent parfois envisager cette démarche dès 40 ou 45 ans pour anticiper d'éventuels problèmes. Cette distinction permet de mieux cibler les ressources médicales et de rassurer les hommes réticents aux examens physiques invasifs.

Quand se faire dépister ? Quels examens sont remboursés en Belgique ? Comment reconnaître les signes de l'andropause et quelles solutions existent face aux troubles érectiles ? Autant de questions abordées sans tabou par le Dr Kim Entezari au micro de Caroline Fontenoy dans ce nouvel épisode de Capital Santé consacré à la santé masculine.