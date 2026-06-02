Déploiement du bus bi‑articulé électrique "tribus" sur la ligne BUSWAY B2 à Liège

LETEC lance le premier bus bi‑articulé électrique du réseau, 24,7 m de long, 150 places, premières mises en service sur la ligne B2 dès la fin du chantier du dépôt de Tilleur, avec formation du personnel et plans d'extension à la ligne B1.

Le nouveau bus bi‑articulé, surnommé "tribus", mesure 24,7 mètres de long et comporte cinq portes. Il a été conçu pour transporter jusqu'à 150 passagers, dont 52 places assises, tout en offrant un niveau de confort et de modernité inégalé.

Sa motorisation 100 % électrique permet de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre liées à la ligne, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain. Le premier exemplaire, équipé de prises USB pour la recharge des appareils mobiles et d'un éclairage intégralement à LED, sera mis en service sur la ligne BUSWAY B2 dès que le nouveau dépôt de Tilleur sera pleinement opérationnel, avec une date butoir fixée au 30 juin.

Cette mise en service s'inscrit dans un plan plus large qui prévoit l'arrivée de 18 unités de ce type, dont 14 seront destinées à la future ligne B1, qui dépendra de la construction d'un second dépôt dans la métropole liégeoise. Avant que les tribus ne puissent circuler, plusieurs étapes cruciales doivent être menées à bien. Les conducteurs et conductrices devront suivre une formation spécifique afin de maîtriser les particularités techniques de ces véhicules à propulsion électrique.

Les équipes techniques devront, de leur côté, se familiariser avec les nouveaux protocoles de maintenance, de recharge et d'exploitation, afin d'assurer une disponibilité optimale du parc. Parallèlement, les procédures de gestion des incidents et de suivi de la performance énergétique seront ajustées pour garantir que les objectifs de durabilité et de fiabilité soient respectés. L'ensemble de ces préparatifs vise à offrir aux usagers une expérience de transport fluide, ponctuelle et agréable.

L'introduction des tribus s'inscrit dans la dynamique globale de modernisation du réseau de transport public de Liège menée par LETEC. En associant ces nouveaux véhicules à des infrastructures dédiées, comme le futur Mobi'Park de Tilleur, la société montre son engagement à investir durablement dans une mobilité propre, performante et attractive.

Les retours des usagers depuis la mise en service du tram de Liège ont été largement positifs, et les autorités espèrent que le tribus renforcera la confiance du public dans le transport collectif. Au‑delà du gain environnemental, ces initiatives visent également à réduire les temps de parcours, à améliorer la diffusion d'informations en temps réel et à offrir un confort accru à bord.

Ainsi, voyager à bord d'un tribus deviendra synonyme d'innovation et de praticité, répondant aux besoins croissants d'une population urbaine en quête de solutions de déplacement fiables et respectueuses de l'environnement





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