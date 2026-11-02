Dépôt de bilan du BHV : Redressement judiciaire et avenir du grand magasin parisien

Le grand magasin parisien BHV dépose le bilan et entre en redressement judiciaire. Découvrez les implications pour les 700 employés et les négociations avec le propriétaire Brookfield.

Le grand magasin parisien historique BHV Bazar de l'Hôtel de Ville a officiellement déposé le bilan, marquant un tournant dramatique pour une institution emblématique du centre de Paris. Cette décision intervient pour la SEGM BHV, l'entité qui regroupe non seulement le site historique ouvert depuis 170 ans, mais également un autre établissement situé en région parisienne. Avec une effectif de 700 personnes, la mise en place de cette procédure judiciaire vise à stabiliser une situation financière qui s'est considérablement dégradée.

Mécanisme du redressement judiciaire en cours

Le dépôt de bilan déclenche concrètement une période d'observation de six mois, une durée qui peut être renouvelée une fois pour six mois supplémentaires. Cet intervalle est strictement dédié à l'analyse approfondie de la viabilité future de la société et à l'étude des différentes voies de sauvegarde possibles. À l'issue de cette période d'observation, le tribunal dispose de plusieurs options pour statuer sur l'avenir de l'enseigne.

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Le juge peut autoriser la direction à mettre en œuvre un plan de redressement, approuver un plan de cession de l'entreprise, ou prononcer une liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de poursuivre l'activité. Cette procédure légale offre un cadre structuré pour tenter d'éviter la disparition pure et simple du magasin, tout en protégeant les intérêts des créanciers et des salariés.

Contexte financier et différend avec Brookfield

La situation critique du grand magasin s'est accélérée après sa revente à perte en juin, orchestrée par la SGM sous la direction de l'entrepreneur Frédéric Merlin. Depuis cette transaction, l'enseigne a traversé de nombreuses turbulences financières et opérationnelles. Pendant l'été, la direction avait dévoilé un plan de relance ambitieux, censé remettre à flot la société, mais celui-ci s'est heurté à un manque criant de trésorerie.

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La direction du BHV a imputé cette crise de liquidité à un différend persistant avec le fonds d'investissement canadien Brookfield, qui est le propriétaire des murs du grand magasin. Cependant, ce dernier conteste fermement cette version des faits, rejetant toute responsabilité dans les difficultés de trésorerie de l'enseigne. Cette divergence d'interprétation a complexifié les négociations et retardé les solutions apportées à la crise.

Positions des acteurs et enjeux de la sauvegarde

Malgré les turbulences récentes, la direction du BHV a affirmé que la protection offerte par le tribunal de commerce est essentielle pour débloquer la situation. Les responsables indiquent que cette protection juridique permettra de concrétiser très rapidement les discussions avec Brookfield, dont les échanges sont attendus depuis plusieurs mois. L'objectif prioritaire reste de trouver un accord viable avec le propriétaire des lieux pour assurer la continuité de l'exploitation.

Impact immédiat et prochaines étapes

Concrètement, le grand magasin parisien assurera sa continuité d'exploitation et restera ouvert au public durant toute la période de redressement judiciaire. Cette décision vise à ne pas interrompre le service rendu aux clients et à préserver l'activité commerciale habituelle malgré les incertitudes juridiques. Pour les salariés, cette ouverture maintient l'emploi pour l'instant, tandis que les créanciers suivent de près l'évolution du dossier.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour déterminer si un redressement est possible ou si une cession est la seule issue. Le tribunal examinera les données financières et les propositions des différents acteurs impliqués pour trancher l'avenir de l'une des maisons de couture et dedepartment stores les plus prestigieuses de France.