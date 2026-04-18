Derniers efforts pour le Télévie : Ludovic Daxhelet à l'approche de Liège Expo, la générosité comme moteur

À quelques kilomètres de l'arrivée à Liège Expo, Ludovic Daxhelet témoigne de l'épuisement extrême de son défi pour le Télévie. Soutenu par une vague de générosité populaire et de promesses de dons, il lance un dernier appel pour atteindre l'objectif de 80 000 euros au profit de la recherche contre le cancer.

L'heure de l'arrivée à Liège Expo est imminente pour Ludovic Daxhelet, qui partage son expérience en direct de son parcours, aux abords de Boncelles. Il ne reste plus qu'une quinzaine de kilomètres à parcourir avant de fouler le sol de Liège Expo , avec une estimation de son arrivée aux alentours de 22h40. Cependant, après des heures d'un effort acharné, le corps atteint ses limites.

La fatigue se fait sentir de manière écrasante, comme l'exprime Ludovic : « Alors c’est presque la fin, j’ai envie de dire tant mieux, parce que là j’ai mes yeux qui commencent à être très très lourds, ça devient très compliqué ». Dans un élan de transparence absolue, il confie la profondeur de son épuisement : « Je me disais que sans vous, sans tout ça, sans ces gens qui sont là pour nous soutenir… franchement moi je m’endors dans un bois, je m’arrête et je fais une sieste pendant deux semaines ». Cette déclaration illustre parfaitement l'ampleur et l'intensité de ce défi hors du commun. Malgré les signes évidents de fatigue, la détermination de Ludovic Daxhelet ne faiblit pas. Tout au long de son périple, une force supérieure à l'effort physique prend le relais : la générosité. Les encouragements pleuvent sur le bord des routes, accompagnés de dons qui affluent. Cette mobilisation spontanée et chaleureuse touche profondément l'animateur ainsi que toute son équipe. « Mais c’est tellement incroyable ici, encore une fois les gens donnent, donnent… et c’est pour ça, merci vraiment à vous, c’est dingue », s'exclame-t-il, submergé par l'élan de solidarité. Dans le cadre de ce défi, chaque geste compte, chaque message de soutien, chaque euro collecté, chaque présence sur le parcours se transforme en une source d'énergie vitale, un carburant supplémentaire pour continuer la marche, encore et toujours. Au-delà de l'exploit sportif, la véritable finalité de cette initiative réside dans la récolte de fonds destinés à financer la recherche contre le cancer, mission essentielle du Télévie. Les résultats actuels sont déjà remarquables, avec des promesses de dons s'élevant à 72 500 euros via la plateforme de parrainage. Cependant, l'équipe nourrit encore une ambition, un objectif presque symbolique : « Avec l’équipe on se disait : et si on arrivait à 80.000, ce serait magique… mais pour ça, on a besoin de vous », lance Ludovic Daxhelet dans un dernier appel à la générosité publique, alors que ses forces diminuent. « Chaque euro compte, merci à tous », réitère-t-il, soulignant l'importance de chaque contribution. À mesure que Liège Expo se profile, l'émotion se mêle à la fatigue, intensifiant l'expérience. Les pauses se multiplient, les visages se crispent sous l'effort, mais personne n'abandonne. La raison d'être de ce défi, une cause noble et une énergie collective qui transcende les limites individuelles, maintient la troupe en mouvement. Dans ces ultimes kilomètres, Ludovic Daxhelet ne progresse plus uniquement grâce à la force de ses jambes, mais surtout grâce au soutien indéfectible d'un public uni derrière lui. Cette solidarité, c'est peut-être là la plus belle victoire de cette aventure humaine. La grande soirée du Télévie est à suivre en direct sur RTL tvi, RTL play et le site officiel du Télévie. Pour participer à cet élan de générosité, plusieurs options s'offrent au public. Il est possible de faire un don par SMS en envoyant le mot-clé « DON » suivi de votre numéro de compte et du montant souhaité au 8000. Un numéro vert gratuit, le 0800 98 800, est également disponible pour enregistrer les promesses de dons par téléphone, grâce à des bénévoles dévoués qui se relaient tout au long de la soirée. Pour ceux qui préfèrent le soutien en ligne, les dons peuvent être effectués directement sur le site officiel du Télévie, offrant ainsi une flexibilité et une accessibilité maximales pour contribuer à cette cause essentielle





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