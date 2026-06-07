Des adolescents qui refusent les câlins : un signe de sécurité affective selon une experte

Une mère s'interroge sur le refus de ses deux fils adolescents de tout contact physique. La psychologue Rika Ponnet explique que ce comportement, loin d'être problématique, témoigne d'un développement sain de l'autonomie et d'un sentiment de sécurité au sein de la famille.

Ilse est mère de deux fils adolescents qui ne veulent plus de câlins ni de bisous. Elle respecte leurs limites tout en s'interrogeant sur l'impact de ce refus sur leur bien-être émotionnel.

La psychologue des relations Rika Ponnet apporte son éclairage. Chaque semaine, la thérapeute relationnelle répond à la question d'un auditeur dans l'émission 'Nieuwe feiten'. Ses réponses sont compilées dans le podcast 'Vraag het aan Rika'. Ilse a deux fils de 13 et 16 ans.

Dans leur petite enfance, le contact physique était naturel, surtout avec son cadet. La situation a changé.

"Ils expriment clairement qu'ils ne veulent pas de câlins ni de bisous, même lorsqu'ils partent en camp ou en l'absence de leurs amis", écrit-elle. "Je veux respecter cela, mais en même temps je me demande si je ne les prive pas ainsi de quelque chose. " Elle évoque les bienfaits du contact physique et s'interroge : ses fils ont-ils peut-être eux aussi besoin de proximité, sans savoir comment le manifester ?

Sa prudence a une raison personnelle : enfant, elle trouvait les nombreux câlins de sa mère inconfortables, mais n'a jamais osé le dire par crainte de la blesser.

"Peut-être que cela m'a rendue craintive à l'idée de franchir les limites de mes propres enfants. Mais n'est-ce pas aussi un piège ?

" Selon Rika Ponnet, notre société attache aujourd'hui beaucoup plus d'importance à la proximité physique qu'auparavant. "Notre génération associe fortement le contact physique à une connexion sécurisante", explique-t-elle. "Je n'ai jamais connu cela dans mon enfance, ni vu cela chez mes amies. Cela ne signifie pas qu'il n'existait pas de lien chaleureux entre parents et enfants par le passé.

" Elle souligne qu'une relation sécurisante ne dépend pas nécessairement des câlins ou des bisous. "Le contact physique peut réduire le stress, mais ce n'est pas la seule façon de se sentir connecté. " Ce qui frappe Rika, c'est la conscience avec laquelle Ilse examine son propre désir. "Beaucoup de parents font des câlins à leurs enfants parce qu'eux-mêmes en ont besoin, pas parce que l'enfant le demande à ce moment-là.

Cela ne rend pas ce besoin illégitime, mais la différence est importante. Ilse a ressenti enfant ce que cela fait d'être étreinte par quelqu'un qui répond à sa propre détresse. Elle veut à tout prix éviter de reproduire cette erreur. C'est admirable.

" Selon elle, le comportement des fils d'Ilse est parfaitement normal. "À l'adolescence, il est question d'autonomie. Les jeunes cherchent à savoir qui ils sont, indépendamment de leurs parents. Leur corps devient également plus leur propre territoire.

" Le fait qu'ils osent dire qu'ils n'ont pas envie d'un câlin est un signe qu'ils se sentent en sécurité à la maison. "Ce besoin d'autonomie se manifeste souvent par la pose de limites. Le fait qu'ils disent : 'Je n'ai pas envie d'un câlin' est en réalité un indicateur qu'ils se sentent chez eux en sécurité. Ilse n'osait pas exprimer ce qu'elle ne voulait pas vis-à-vis de sa mère, alors que ses fils le font.

C'est le signe d'un environnement émotionnellement safe.

" Rika observe que beaucoup de jeunes renouent plus tard facilement avec l'affection physique. "Souvent, ce retour se produit lorsqu'ils deviennent un peu plus âgés. Et quand ils connaîtront plus tard des chagrins d'amour ou des difficultés, ils sauront toujours que leurs parents sont là.

" Les jeunes apprennent ainsi qu'ils ont le droit de décider ce qui se passe avec leur corps, tant au sein de la famille que plus tard dans les amitiés et les relations amoureuses. "Lorsqu'un 'non' au contact physique est respecté, il crée l'espace pour un authentique 'oui'", explique Rika. "Tes fils ne manquent de rien parce que tu ne les serres pas dans tes bras. Il n'y a aucune perte de connexion.

Ce que tu observes, c'est un développement sain vers plus d'autonomie. Le fait qu'ils osent poser ces limites signifie précisément que vous, en tant que parents, faites du bon travail. Alors patience, Ilse. Ces câlins reviendront peut-être un jour.





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Câlins Adolescents Autonomie Limites Contact Physique Parentalité Sécurité Affective Rika Ponnet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Discours de Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg sur la situation économique russeLors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a reconnu une dynamique économique modérée en Russie face aux critiques sur une possible stagnation. Ce forum, qui réunit chaque année des responsables et hommes d'affaires russes et étrangers, a accordé une place d'honneur aux Chinois et aux Saoudiens. La Russie fait face à des sanctions occidentales, une inflation élevée, des coûts d'emprunt prohibitifs et des pénuries de main-d'œuvre. Le PIB a reculé de 0,2% au premier trimestre 2026 et le déficit budgétaire atteint 80 milliards de dollars sur quatre mois.

Read more »

Des vaccins universels grâce à l'IA : des chercheurs de Cambridge font une percée prometteuseDes scientifiques de Cambridge ont mis au point une méthode novatrice utilisant l'intelligence artificielle pour créer des vaccins protégeant contre l'ensemble d'une famille virale, comme les variants du coronavirus ou la grippe. Cette approche pourrait révolutionner la préparation aux pandémies et mettre fin aux campagnes de vaccination annuelles.

Read more »

Protestations contre la construction d’une station balnéaire de luxe en AlbaniePlusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans une réserve naturelle protégée sur la côte albanaise pour dénoncer un plan de construction d’une station balnéaire de luxe par une société liée à la famille Trump. Des militants de l’ensemble du pays et des habitants de la zone ont afflué en milieu de journée dans le lagon de Vjosa ?Narta pour scandé « Annulez le projet ! ». Des incidents avaient éclaté lors d’une première manifestation contre des travaux préparatoires et la pose de barbelés pour délimiter la zone, qui ont depuis été enlevés.

Read more »

Mondial 2026 : l'Iran fustige un 'traitement discriminatoire' des États-Unis après des refus de visasLa polémique survient alors que les joueurs doivent décoller dans l'après-midi pour Tijuana, à quelques jours du coup...

Read more »