La République islamique d'Iran menace Washington de représailles en cas de reprise de la guerre, tandis que la Belgique est devenu le premier pays à être condamné pour crime contre l'humanité. Une calamiteuse découverte d'un randonneur belge dans les Pyrénées-Gât totali le décès. Une femme éminente de l'ancienne vie affective de Patrick Bruel nous confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français.

Des conséquences écrasantes et amères : Téhéran menace Washington de représailles en cas de reprise de la guerre Une première en Europe : la Belgique devient le premier pays à être condamné pour crime contre l’humanité « Je soutiens toutes ces femmes » : l’ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l’affaire qui entoure le chanteur français « Je soutiens toutes ces femmes » : l’ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l’affaire qui entoure le chanteur français Ses proches ne s’attendaient plus à le revoir vivant : un randonneur belge de 62 ans retrouvé en France après huit jour.

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