Des cas d'Ebola à la RDC, une collision dangereuse en Italie et la perspective de la navigation en Ormuz : actualité en français

Un variant d’Ebola circulant à la RDC, une collision violente entre un train et un bus à Bangkok, l’actualité politique au Nigeria, l’Eurovision 2026 avec des作者ônérées, la possibilité de la navigation en Ormuz avec les Européens et des actions au Pays basque contre la maltraitance d'enfants : le résumé de l'actualité en français.

Un variant d’Ebola sans vaccin ni traitement touche la RDC : l’OMS parle d’une « urgence de santé publique de portée internationale » Un conducteur a percuté plusieurs piétons samedi après-midi dans le centre de Modène, en Italie, avant de poignarder un passant qui tentait d’arrêter.

Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. Les autorités enquêtent toujours pour déterminer la nature de l’acte. La Belge décevante, une victoire historique et… des polémiques : ce qu’il faut retenir de l’Eurovision 2026 Désormais, des navires européens pourront bientôt franchir le détroit d’Ormuz, l’Iran en pleine discussion avec certains pays





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