Des centaines de manifestants se rassemblent à Belfast après une attaque à l'arme blanche

Une attaque à l'arme blanche a eu lieu dans la ville nord-irlandaise de Belfast, entraînant une manifestation anti-immigratoire

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la ville nord-irlandaise de Belfast après un appel à des manifestations anti-immigratoires. Une attaque à l'arme blanche a eu lieu dans la ville hier.

La police nord-irlandaise et les autorités britanniques ont appelé à la calme, mais les manifestations de ce soir ont vu par exemple un bus mis en flammes. Sur les images, on voit le suspect assis sur un homme blessé et le tenant à terre. Il fait une moue, probablement dans le but de l'égorger, avant que les passants interviennent. Le blessé, un homme d'une quarantaine d'années, a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

Le suspect a été mis en examen hier soir pour tentative de meurtre, possession d'un objet tranchant ou pointu en public et menaces de mort. Il doit comparaître devant le tribunal demain. Les autorités ont indiqué que le suspect est un réfugié soudanais en possession d'une autorisation de séjour valable jusqu'en 2028. Selon le chef de la police nord-irlandaise, Jon Boutcher, l'homme est arrivé au Royaume-Uni en 2023 via Paris et Dublin.

Le motif de l'attaque qui s'est produite hier soir vers 22h30 reste inconnu, mais la police a précisé que pas d'information suggère une attaque terroriste. Ce soir vers 19h, des centaines de manifestants, pour la plupart masqués, se sont rassemblés à la limite de Belfast en réponse à l'attaque. Des hélicoptères de police patrouillent actuellement au-dessus de l'ouest et du nord de la ville, tandis que les commerçants ont fermé leurs magasins de bonne heure, craignant des émeutes.

Des incendies ont été allumés dans la ville et même un bus a été mis en flammes. Des figures d'extrême droite, y compris l'activiste Tommy Robinson, ont appelé à des manifestations sur les réseaux sociaux. Dans la ville anglaise de Southampton, où un jeune homme de 18 ans est décédé en décembre dernier dans un attentat à l'arme blanche, des manifestants se sont rassemblés devant un centre d'accueil pour réfugiés.

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