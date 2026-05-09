Certaines des principales commémorations historiques de la Russie au sujet de la victoire soviétique se sont annulées cette année en raison des attaques incessantes de drones ukrainiens sur le territoire russe.

Ce défilé plus modeste du 9-Mai, qui habituellement se déroulait dans la plus grande de toutes les places de Moscou, cette année se tient sous haute sécurité, avec de hundreds de soldats se tenant sur la place.

Le ministre de la Défense Bellooussov passe en revue les troupes, tandis que le président Vladimir Poutine assiste depuis une tribune. Pour la première fois en 20 ans, il n'y aura pas de matériels militaires de quoi défilaient sur la place Rouge, ni de soldats cadets, ni d'écoles militaires. Le nombre de dignitaires étrangers aussi a diminué, à la exception des dirigeants du Bélarus, de la Malaisie et du Laos ainsi que du Premier ministre slovaque Robert Fico.

Enfin, l'inopérabilité du réseau mobile dans le centre de Moscou et la désolation des rues de la capitale ont été constatées par des journalistes de l'AFP. Enfin, attention aux attaques incessantes de drones ukrainiens sur le territoire russe, amenant à menacer ces commémorations historiques. Article déja cité : AF





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