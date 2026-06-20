Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des grêlons en Flandre occidentale et orientale.

Des dizaines de blikseminslations, une meule renversée à Kruisem : les orages ont causé des dommages en Flandre occidentale et orientale. Les prochaines jours seront marqués par des températures élevées et des orages avec des grêlons .

Une vague de chaleur est même possible jusqu'à samedi prochain. Suivez toutes les mises à jour sur le temps dans ce blog en direct. Après les orages locaux violents de vendredi soir, nous commencerons le samedi matin avec un ciel ensoleillé avec quelques nuages épars. Dans l'après-midi, il y aura une petite chance de pluies locales.

Les températures seront autour de 22 degrés le long de la côte et de 30 degrés dans le centre du pays. Le vent soufflera faiblement à modérément d'ouest en nord-ouest, selon le KMI. Cette nuit et demain soir, la chance de pluies, possiblement avec des orages, augmentera à nouveau. Il fera une nuit douce avec des minimales de 17 à 20 degrés.

Dimanche matin, il y aura encore quelques pluies locales possibles. Ensuite, il fera partout ciel variable et sec. Dans la soirée et la nuit, il pourra encore pleuvoir. Les maximales seront autour de 24 degrés le long de la côte et de 30 degrés dans le centre du pays. La commune flamande d'Anzegem a été touchée par les orages vendredi soir.

Il y a eu des dommages sur la route. Ainsi, un arbre et un pylône électrique ont été renversés. La zone de secours des Ardennes flamandes a reçu ces dernières heures environ 140 appels de secours pour des dommages causés par les vents. Il s'agit surtout de arbres renversés, de branches sur la route et de dommages à des habitations.

A Melden, une commune de la ville d'Oudenaarde, une voiture a été endommagée par les branches d'un arbre. Je me suis trouvé très chanceux que la tronc ne soit pas tombé sur moi, mais juste derrière moi, dit le conducteur Kristof. Je ne pense pas que cela soit encore réparable, ajoute-t-il. Le KMI indique que la plupart des orages violents ont quitté le pays.

Par conséquent, le code orage pour les orages n'est plus en vigueur. À Anvers, en Flandre orientale et dans une partie de la Flandre occidentale, le KMI passe à un code jaune. Pour le reste du pays, un code vert est en vigueur. Il y a encore quelques cellules qui peuvent se former localement, mais elles permettent localement de passer de code jaune à code vert, indique le KMI.

Sur le site de la NMBS, on peut lire que des perturbations ont été causées par les vents sur plusieurs lignes de chemin de fer. Des branches abattues ont endommagé plusieurs caténaires. Par exemple, le trafic ferroviaire entre Anvers et Malines est complètement arrêté en raison d'un arbre renversé sur les voies à Malines-Nekkerspoel. Il y a aussi des dommages à la caténaire.

Il n'est pas clair quand les trains pourront rouler à nouveau. La meule historique de Kruisem a été gravement endommagée par les orages. Sur des images reçues par notre rédaction, on voit comment la meule restaurée a été renversée. A Melle, dans la Geraardbergsesteenweg, un arbre arraché aurait atterri sur un immeuble.

C'est ce que rapporte Lore Cloquet à notre rédaction. Plus loin, la foudre aurait frappé un autre arbre. En raison des orages qui se déplacent sur la Flandre orientale et Anvers, la rédaction de VRT NWS a reçu de nombreuses photos aériennes impressionnantes. Les orages violents dans le sud de la Flandre occidentale ont obligé la zone de secours de la région de Westhoek à sortir quatre fois pour des foudres.

La région autour d'Avelgem et Tiegem a été gravement touchée, où la zone de secours a reçu environ 75 appels de secours. Les orages ont atteint la frontière belgo-française à Wervik à 19 heures. Il y a eu de violents éclats de tonnerre et des foudres. À 19h44, la zone de secours de Westhoek 4 avait reçu des appels de secours pour des foudres : 1 à Ypres et 3 à Wervik.

La zone de secours de Fluvia, dans le sud-ouest de la Flandre occidentale, avait reçu environ 75 appels de secours à 20h30, principalement dans le sud-est extrême. La région autour d'Avelgem et Tiegem a été la plus touchée, indique Fluvia. La plupart des interventions jusqu'à présent ont été pour des arbres renversés et des branches sur la route. Mais il y a encore des appels de secours en provenance de tous les coins, ajoute Fluvia.

David Dehenauw du KMI indique que la zone orageuse se déplace de Gand vers la frontière néerlandaise. Simultanément, il y a une forte cellule orageuse près de Maldegem. A Wortegem, en Flandre orientale, un notera de 80 ans a été arraché par un vent violent. C'est ce que rapporte Karel Vandevoorde à notre rédaction.

Beaucoup de lecteurs de la Flandre occidentale et orientale ont signalé à VRT NWS que les orages les ont touchés. Des hagelbilles à Deinze, un arbre arraché à Wortegem à des pluies violentes à Gand. Le thermomètre d'Ukkel a finalement atteint 33,4 degrés Celsius, ce qui brise le record de 2000. C'est ce que rapporte le météorologue David Dehenauw du KMI vendredi soir.

La plus grande chance d'orages violents est attendue ce soir en Flandre orientale et dans la moitié est de la Flandre occidentale. C'est ce que dit le météorologue David Dehenauw du KMI. Vers 19 à 19h30, l'orage devrait atteindre la région de Bruges et Gand. Il sera accompagné de forts vents, de hagel et de fortes pluies.

Lundi et mardi, quelques trains P seront supprimés en raison de la vague de chaleur. C'est ce que rapporte la NMBS





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