Des enfants palestiniens victimes de torture et d'abus sexuels dans les prisons israéliennes, selon Save the Children

Un nouveau rapport de Save the Children révèle la torture, les abus sexuels et la famine subis par les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes, soulignant une violation systématique du droit international.

Des enfants palestiniens sont victimes de torture et d' abus sexuels dans les prisons israéliennes, selon un rapport de Save the Children. Les enfants palestiniens sont de plus en plus souvent torturés, subissent des abus sexuels et sont affamés dans les prisons militaires israéliennes. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'organisation de défense des droits des enfants, Save the Children.

Ce rapport souligne une violation systématique du droit international humanitaire et des droits de l'homme. De nombreux enfants palestiniens ont été, pendant leur détention, attachés, les yeux bandés, battus, frappés à coups de pied et interrogés pendant des heures sans la présence d'avocats ni de leurs parents, indique le rapport. Deux tiers des enfants interrogés ont été enfermés dans des cellules d'isolement, allant d'un jour à 45 jours. Des témoignages font également état d'enfants auxquels des chiens ont été lâchés et de l'utilisation de gaz lacrymogènes dans les cellules. Plus de la moitié des enfants affirment avoir vu ou subi des violences sexuelles. Save the Children soupçonne que ce chiffre est plus élevé, car les enfants peuvent ressentir de la honte à parler de telles expériences. Certains enfants ont été touchés ou frappés dans leurs parties intimes, ont subi des intimidations sexuelles ou ont été contraints de faire des choses humiliantes en étant nus. Certains enfants disent qu'ils ont été menacés de viol. Les avocats interrogés par Save the Children affirment que cela est également arrivé à certains enfants. Save the Children a interrogé 165 enfants palestiniens libérés, qui avaient entre 12 et 17 ans lorsqu'ils ont été emprisonnés. L'organisation a également parlé à 32 parents et tuteurs, 13 travailleurs sociaux et 3 avocats. L'enquête date de 2025 et devait initialement être publiée l'été dernier. Cependant, l'organisation a décidé d'attendre en raison de la pression exercée par Israël sur les organisations d'aide dans le pays.\Outre les violences et les abus sexuels, l'organisation souligne que les enfants palestiniens sont également détenus dans de mauvaises conditions. Les enfants interrogés ont été enfermés dans des cellules surpeuplées et insalubres, et n'ont pas été autorisés à se doucher ni à porter des vêtements propres. Les trois quarts des enfants ont également déclaré qu'il n'y avait pas assez de nourriture et de boisson et qu'ils avaient souvent une faim extrême. Toutes les preuves disponibles indiquent que le traitement des enfants palestiniens détenus par le gouvernement israélien constitue une violation systématique du droit international humanitaire et des droits de l'homme, y compris l'interdiction absolue de la torture, affirme Save the Children dans le rapport. Ces graves mauvais traitements pendant leur détention ont de lourdes conséquences sur les enfants, même après leur libération, indique le rapport. Environ 70 % des enfants interrogés déclarent qu'ils se sentent généralement ou toujours tristes. Près de la moitié disent qu'ils se sentent si tristes qu'ils ont du mal à manger. Plus de 60 % des enfants ont peur après leur libération et 75 % disent qu'ils n'ont plus rien à faire. Plus de 60 % dorment mal, plus de 65 % se plaignent de cauchemars. 65 % des enfants déclarent se sentir généralement ou toujours seuls, plus de 75 % ont le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance aux autres.\Ce rapport, qui se concentre sur les enfants, n'est pas le premier à dénoncer les mauvais traitements infligés aux Palestiniens dans les prisons israéliennes. Les Palestiniens adultes sont également torturés et affamés depuis des années, comme le montrent de nombreux rapports. Après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, la situation s'est encore aggravée. Depuis lors, davantage de Palestiniens ont été arrêtés, et donc aussi davantage d'enfants, mais leur traitement dans les prisons s'est également beaucoup détérioré. Les enfants palestiniens sont enfermés dans des sections séparées des prisons pour adultes, mais parfois aussi dans des cellules avec des adultes. En outre, il est souvent flou pour beaucoup d'enfants de savoir pourquoi ils sont emprisonnés. Dans certains cas, c'est parce qu'ils ont jeté des pierres sur des soldats ou des colons israéliens. Mais dans de nombreux cas, aucune explication n'est fournie et il s'agit de ce qu'on appelle des détentions administratives. Avant le 7 octobre 2023, il s'agissait principalement d'enfants de Cisjordanie. Depuis octobre 2023, de nombreux enfants de la bande de Gaza sont également détenus dans des prisons israéliennes. Save the Children dénonce également le fait que les enfants sont incarcérés dans des prisons militaires, où ils n'ont aucun contact avec leur famille ou un avocat et sont parfois placés dans des cellules avec des adultes. S'ils sont arrêtés pour une raison valable, ils devraient comparaître devant un tribunal civil, affirme l'organisation, et être pleinement assistés par des avocats





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enfants Palestiniens Prisons Israéliennes Torture Abus Sexuels Violations Des Droits Humains Save The Children

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escalade des tensions au Moyen-Orient : Reprise des attaques, frappes israéliennes et inquiétudes économiquesLe Hezbollah reprend ses attaques, Israël mène des frappes massives et les cours du pétrole augmentent. L'armée américaine reste déployée près de l'Iran. Analyse de la situation géopolitique complexe au Moyen-Orient.

Read more »

La FSMA met en garde contre une recrudescence des faux crédits sur les réseaux sociauxL'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) alerte sur une augmentation des offres de faux crédits ciblant les consommateurs belges, diffusées notamment via les réseaux sociaux. Le régulateur a identifié 12 nouveaux prêteurs frauduleux qui utilisent des e-mails non sollicités, des messages sur des plateformes comme Facebook ou WhatsApp, ou encore des publicités en ligne pour attirer leurs victimes avec des conditions alléchantes et demander des frais initiaux. La FSMA déconseille formellement de répondre à ces sollicitations et appelle à la vigilance.

Read more »

Réforme des Rémunérations des Top Managers: Performance et Mérite au Cœur de la Nouvelle ApprocheUne réforme majeure des rémunérations des hauts dirigeants est annoncée, mettant l'accent sur la performance et le mérite. La rémunération sera désormais liée à l'atteinte des objectifs, avec une revalorisation des salaires fixes et une réduction des effectifs. La Wallonie et la Fédération ont approuvé cette réforme.

Read more »

Avec la hausse des températures, c’est le retour des vaches en prairieCe matin, à Berloz, le soleil brille pour tout le monde. Nicolas Massagor, éleveur depuis une quinzaine d’années, a...

Read more »

Nouvel ultimatum : Donald Trump attend des engagements concrets de la part des pays européens autour duLes États-Unis haussent le ton et exigent des engagements concrets de leurs alliés européens dans le détroit stratégique d’Ormuz, au risque de raviver les tensions au sein de l’Otan.

Read more »

Le Royaume-Uni déjoue des tentatives de sabotage russes sur des câbles sous-marinsLe Royaume-Uni affirme avoir déjoué des tentatives de sabotage de la Russie visant des câbles et des pipelines sous-marins. Le ministre de la Défense John Healey a révélé que la marine britannique, en collaboration avec la Norvège, a suivi des sous-marins russes pendant un mois. La Russie nie ces accusations. L'incident souligne les tensions croissantes en mer du Nord et dans l'Atlantique.

Read more »