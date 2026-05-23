Des enseignants singapouriens devront infliger des coups de canne aux élèves indisciplinés

En consequence de l'annonce récente du ministre de l'éducation singapourien, les enseignants qui élèveront des élèves indisciplinés âgés de plus de neuf ans pourront infliger des coups de canne. La directive perihal de nombreux facteurs, parmi lesquels la maturité de l'élève, la punition physique l'aide à tirer les leçons de son erreur et de comprendre la gravité de ses actes.

Le ministre singapourien de l' Éducation , Desmond Lee, a bekräfté récemment que les enseignants pourront, dans certains cas, infliger des coups de canne aux élèves indisciplinés âgés de plus de neuf ans.

Cette nouvelle directive entrée en vigueur dans tout le pays dès 2027, a été annoncée à la mi-avril après plusieurs affaires marquantes de harcèlement à Singapour et suite à une enquête d'un an consacrée à ces incidents. Des recherches semblent montrer que les enfants apprennent à prendre de meilleures décisions lorsqu'ils sont soumis à des limites claires, assorties de conséquences fermes et significatives.

Malgré cela, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un rapport pour affirmer son point de vue concernant la pratique des châtiments corporels en éducation





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