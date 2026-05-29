Des lunettes connectées utilisées pour filmer à l'insu des femmes : témoignages à Bruxelles

Des lunettes intelligentes de Ray-Ban et Meta, équipées d'une caméra, suscitent des inquiétudes car leur signal lumineux peut être discrètement masqué. Deux femmes témoignent d'interactions où elles ont été filmées sans consentement.

Des lunettes connectées , semblables aux célèbres Ray-Ban , cachent une caméra et une LED. Commercialisées par le fabricant de lunettes Ray-Ban et le géant des réseaux sociaux Meta , elles se destinent initialement à un usage pratique : les malvoyants peuvent utiliser les écouteurs intégrés, les sportifs filment sans les mains.

Pour activer la caméra, un bouton sur la monture ; une LED s'allume alors, indiquant que l'enregistrement est en cours. Ce signal discret est pourtant facile à dissimuler, comme en témoignent des tutoriels disponibles sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs en profitent pour filmer à l'insu de leurs interlocuteurs, suscitant des inquiétudes légitimes. Jeanne, journaliste indépendante et serveuse dans un café bruxellois, raconte une mésaventure survenue en avril.

Ce soir-là, vers 23 heures, elle range la terrasse quand elle remarque deux individus sur le trottoir d'en face. Leur comportement lui paraît anormal ; elle les observe. L'un d'eux s'approche et entame une drague insistante. Il lui demande si elle a Snapchat, puis porte la main à sa branche de lunettes.

Jeanne, qui possède aussi une paire de Meta, soupçonne un enregistrement. L'homme la bombarde de questions sans écouter ses réponses, comme s'il suivait un script. Après cinq minutes de refus, il part brusquement, rejoint son compagnon, et tous deux s'éloignent en silence. Jeanne voit l'homme porter à nouveau la main à ses lunettes, mais ne distingue aucune LED allumée.

Elle ne retrouvera jamais de vidéo en ligne, et ignore qui était cet homme. Alice, elle, a vécu une expérience plus explicite. Au cœur de Bruxelles, un jeune homme l'aborde avec une drague peu naturelle. Pressée, elle lui dit devoir se dépêcher, mais il la suit jusqu'à son rendez-vous.

Arrivée, il retire ses lunettes, la remercie, et avoue l'avoir filmée depuis le début. Il prévoit de diffuser les images sur ses réseaux sociaux, expliquant vouloir montrer qu'en 2026, draguer des femmes dans la rue reste possible. Il lui propose une autorisation d'enregistrement à signer en un seul exemplaire, ainsi qu'une compensation de 30 euros.

Alice refuse, lui envoie un message deux jours plus tard exigeant la suppression des fichiers et dénonçant le contenu de son compte Instagram, qu'elle juge dérangeant. L'homme répond simplement Ok je supprime, sans réagir à son malaise. Alice souligne l'ironie : ce vidéaste prétend lutter contre le harcèlement de rue, mais ne remet pas en question sa méthode face à une personne perturbée. Ces témoignages mettent en lumière les dérives potentielles des lunettes connectées.

Alors que leur discrétion facilite la capture d'images intimes sans consentement, les victimes peinent à prouver les faits. La LED, censée protéger, peut être facilement obstruée ou ignorée. Les autorités et les fabricants sont interpellés sur la nécessité de renforcer les signaux d'enregistrement et de sensibiliser le public. En attendant, ces incidents rappellent l'importance du respect de la vie privée à l'ère du numérique





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