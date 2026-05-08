Des médecins sanctionnés continuent d’exercer en Europe en raison de failles dans les systèmes de vérification

Une enquête européenne révèle que des médecins radiés ou suspendus dans leur pays d’origine ont pu continuer à exercer ailleurs en Europe en raison d’un manque de communication entre les autorités nationales et d’une consultation insuffisante des outils européens de vérification. La Belgique est particulièrement concernée, avec des cas de médecins français et belges ayant échappé aux sanctions.

Des médecins radiés ou suspendus dans leur pays d’origine ont pu continuer à exercer dans d’autres pays européens, comme le révèle une enquête menée par plusieurs médias, dont De Tijd et Le Monde.

La Belgique est l’un des pays concernés par ce phénomène. Selon les investigations, des médecins français ayant fait l’objet de sanctions en France ont pu pratiquer dans des hôpitaux belges sans que les autorités locales en soient informées. De même, certains médecins belges radiés ont continué à exercer à l’étranger sans rencontrer d’obstacles majeurs.

Ce problème est principalement dû à un manque de communication entre les autorités nationales et à une consultation insuffisante des outils européens destinés à signaler les praticiens sanctionnés. Les hôpitaux, lorsqu’ils recrutent un médecin étranger, vérifient généralement trois éléments : la reconnaissance du diplôme, l’obtention d’un numéro INAMI et l’inscription à l’Ordre des médecins.

Cependant, ces vérifications ne permettent pas toujours de détecter si le praticien a déjà été sanctionné dans un autre pays. Florence Hutte, directrice médicale du CHwapi, le Centre hospitalier de Wallonie picarde, souligne les risques liés à cette situation. Son établissement a notamment accueilli un ancien stagiaire radié en Belgique, mais qui exerce toujours en France.

'Aujourd’hui, malgré le fait que ce médecin a travaillé chez moi, je ne sais toujours pas pourquoi il a été radié', confie-t-elle. Elle met en lumière le manque d’accès aux informations disciplinaires européennes, ce qui rend difficile la vérification des antécédents des médecins étrangers.

'Quand j’engage un médecin roumain, portugais ou grec suspendu de l’Ordre des médecins pour quelque raison que ce soit, moi, je n’ai aucun moyen de vérifier tout ça'. Le système IMI, une base de données européenne destinée à partager des informations sur les professionnels autorisés ou non à exercer certaines professions réglementées, est censé faciliter ces vérifications.

Cependant, selon l’enquête, le SPF Santé publique belge aurait très peu consulté cette plateforme. Florence Hutte craint les conséquences de cette absence de contrôle, tant pour les patients que pour les institutions hospitalières.

'Le risque, c’est la récidive', avertit-elle. 'Pour nous, il y a aussi un risque de réputation, mais surtout un risque individuel sur la pratique de la médecine vis-à-vis des patients'. Elle rappelle également la responsabilité des hôpitaux dans le recrutement des praticiens.

'Comme directrice médicale, j’ai une responsabilité vis-à-vis des patients qui viennent se faire soigner dans mon hôpital'. Interrogé sur ces dysfonctionnements, le SPF Santé publique affirme avoir reçu les alertes tardivement. L’administration indique avoir ouvert cinq dossiers visant des médecins à la suite de l’enquête journalistique





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