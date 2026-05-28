Des militantes manifestent contre Patrick Bruel

Des militantes du collectif ont manifesté contre Patrick Bruel en criant 'Bruel ! Violeur !' lors d'une représentation de son spectacle. Le collectif reproche à Patrick Bruel d'avoir été accusé de viol et demande qu'il ne soit pas programmé dans les salles de spectacles.

Trois militantes du collectif qui portaient un masque à l'effigie de l'acteur et chanteur Patrick Bruel ont crié 'Bruel ! Viol eur !

' lors d'une représentation de son spectacle, entraînant l'allumage des lumières dans la salle et l'intervention de la sécurité qui les a évacuées. Cette action vise à faire passer un message très clair : 'Bruel, les sales connes te lâcheront pas'. Le collectif reproche à Patrick Bruel d'avoir été accusé de viol et demande qu'il ne soit pas programmé dans les salles de spectacles.

Patrick Bruel doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris et passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, ont invité Patrick Bruel à renoncer à se produire dans leurs villes





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