Des policiers affirment avoir aperçu un témoin affirmant avoir croisé un seul véhicule Sordo sur un accident avec plusieurs victimes

Un témoin a désigné Paolo Falzone comme ayant conduit la BMW lors de la collision qui a fait plusieurs victimes à hauteur de la cité de la Clé des Champs, tandis que le conducteur en déniait le fait de le connaître.

En Mantes-la-Jolie, des policiers attestent s'être aperçus d'un témoin affirmant n'avoir croisé qu'un seul véhicule Sordo lors d'un accident avec plusieurs victimes...

"Avez vous déjà croisé le Sordo M600 Paolo Falzone? ", a demandé le policier. Le témoin a ensuite indiqué qu'il s'était rendu à Namur mais ignore quelle raison en fait. Il a révélé qu'ils circulaient dans une seule voiture et non en deux véhicules distincts.

L'avocate de Paolo Falzone, Me Mayence, a pour sa part fait état de la décision du conducteur d'accélérer et a bénéficié d'un temps de réflexion après plusieurs consultations avec des professionnels de la sécurité routière





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