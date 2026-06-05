Des solutions préexistantes pour lutter contre la chaleur urbaine

Face à la multiplication des canicules, la climatisation reste la réponse dominante pour rafraîchir les habitations, mais elle a un impact négatif sur le climat en alimentant les îlots de chaleur urbains. Cependant, des solutions préexistantes peuvent être améliorées et rénovées pour offrir des alternatives plus respectueuses de l'environnement.

Face à la multiplication des canicules, la climatisation reste la réponse dominante pour rafraîchir les habitations, mais elle a un impact négatif sur le climat en alimentant les îlots de chaleur urbains .

Cependant, des solutions préexistantes peuvent être améliorées et rénovées pour offrir des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, les immeubles haussmanniens de Paris ont une réponse intégrée à la chaleur extrême : leur cour centrale et leurs cheminées, murées au fil des décennies, constituent un puits de ventilation naturelle dormant.

En les réactivant, on peut créer un courant d'air fort qui prélevé les calories accumulées dans la journée et les disperse durant la nuit, d'autant plus efficacement lorsque la cour est végétalisée. Cette solution peut être appliquée à l'échelle d'une habitation ou d'un appartement, offrant une voie pour un avenir plus respirable





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