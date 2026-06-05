Des vaccins universels grâce à l'IA : des chercheurs de Cambridge font une percée prometteuse

Des scientifiques de Cambridge ont mis au point une méthode novatrice utilisant l'intelligence artificielle pour créer des vaccins protégeant contre l'ensemble d'une famille virale, comme les variants du coronavirus ou la grippe. Cette approche pourrait révolutionner la préparation aux pandémies et mettre fin aux campagnes de vaccination annuelles.

Des chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni ont découvert une nouvelle méthode pour développer des vaccins à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela devrait permettre de produire des vaccins qui offrent une protection immédiate contre toute une famille de virus.

Durant la pandémie de coronavirus, nous avons été submergés par une nouvelle variante après l'autre. Il y avait alors une grande inquiétude quant à savoir si les vaccins existants résisteraient à toutes ces nouvelles variantes. Et pour la grippe, par exemple, il faut chaque année un nouveau vaccin, dans l'espoir qu'il protégera contre la souche qui circulera le plus cet hiver.

Les chercheurs de Cambridge espèrent que tout cela ne sera bientôt plus nécessaire, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement des vaccins.

"Ils ont utilisé l'IA dans leurs recherches pour comparer les protéines Spike de toutes les variantes du coronavirus", explique le virologue Johan Neyts (KU Leuven) dans De Wereld Vandaag sur Radio 1. "Ce sont ces petites pointes que l'on voit à l'extérieur des cellules virales. Elles contiennent énormément d'informations sur le virus et varient également légèrement pour chaque variante.

" "Avec l'intelligence artificielle, ils sont ensuite allés à la recherche du dénominateur commun de toutes ces pointes. Afin que votre système immunitaire puisse, sur cette base, apprendre en une fois à se protéger contre toutes les variantes.

" Et c'est vraiment une nouveauté, selon Neyts. "Avec un crayon et du papier, une telle chose serait impossible ; ici, l'intelligence artificielle prouve sa valeur ajoutée. Grâce à cette technologie, on peut beaucoup plus facilement comparer de grandes quantités d'informations et en extraire l'essentiel.

" Les chercheurs eux-mêmes affirment que c'est la première fois qu'un vaccin est testé avec une composante importante conçue sur la base de l'intelligence artificielle. Dans une première phase de test, 39 volontaires ont été contrôlés pour vérifier si le nouveau vaccin était sûr. Dans un prochain tour, 200 personnes seront suivies pour voir si leur système immunitaire réagit comme prévu. Neyts espère surtout que cela permettra à l'avenir de ne plus toujours courir après les faits.

"L'espoir est de pouvoir gagner ainsi beaucoup de temps, par exemple lors de l'éclosion d'une pandémie. " Pour l'instant, les chercheurs se sont concentrés sur les virus de la grippe et du coronavirus, mais ils examinent déjà dans leur laboratoire le virus Ebola. Google a lancé une nouvelle fonction qui permet de choisir soi-même quelles sources on voit en premier lorsqu'on effectue une recherche. De cette façon, on ne manque jamais les dernières nouvelles de VRT NWS





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