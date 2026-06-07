La Russie orchestre des campagnes de désinformation visant à influencer les élections législatives arméniennes, en diffusant de fausses allégations sur le Premier ministre Nikol Pachinian et en diabolisant les liens avec l'Union européenne. Des réseaux coordonnés comme Matryoshka et Storm-1516 propagent des contenus faux à grande échelle, tandis que des acteurs locaux participent également à la diffusion.

Alors que les Arméniens se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives, la Russie mène depuis des mois des campagnes de désinformation pour influencer le résultat, avec de fausses allégations concernant le Premier ministre Pachinian et des narratives qui présentent les liens entre l'Arménie et l'UE comme dangereux.

Deux fois par semaine, le podcast 'L'Heure de la Vérité' plonge dans l'univers des tromperies, de la désinformation et de la supercherie en ligne. Ce sujet provient également du podcast.

"Il a été filmé en train de frapper un enfant", ou "il possède une villa secrète à l'étranger", ce sont des affirmations qui circulent facilement, mais la vidéo est fausse et il n'existe aucune preuve concernant la villa. Une grande partie de la désinformation vise le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Pachinian a mené une révolution en 2018 depuis l'opposition et a été élu avec une énorme popularité.

Depuis, beaucoup de choses ont changé et la popularité de Pachinian a baissé. Son parti, qui mène une ligne pro-européenne, reste néanmoins en tête dans les sondages, mais le nombre d'électeurs indécis reste important. Des candidats pro-russes se tapissent dans l'ombre. Ainsi, un grand opposant est Samvel Karapetyan, un homme d'affaires et milliardaire russo-arménien.

Il possède une double nationalité et des intérêts commerciaux en Russie. Le camp pro-russe a tout à gagner de ce que la Russie tente actuellement de faire pour déstabiliser les élections à venir. Ces campagnes sont vastes et bien organisées, avec un flux constant de fausses nouvelles qui tentent de guider le débat public. L'heure de la vérité Les fact-checkers arméniens ont eu les mains pleines ces derniers mois.

Les fausses allégations sont variées, mais souvent ciblées sur Pachinian ou l'Occident.

"Il a été partagé que Pachinian a le cancer et se fait traiter secrètement en France, ou même qu'il aurait le VIH", raconte Ani Grigoryan, qui dirige la rédaction de fact-checking d'ArmenianS. Parfois, ces affirmations sont même diffusées via des vidéos imitant le style et la marque de CivilNet. Plusieurs médias d'information arméniens et internationaux sont imités de cette manière pour propager les fausses allégations.

Une autre affirmation frappante concerne le passé familial de Pachinian : son grand-père aurait eu un passé nazi. Une enquête de反腐败 a révélé comment cette fausse affirmation a d'abord été diffusée via des chaînes Telegram russes, puis via des chaînes d'information russes grand public et enfin est arrivée dans le débat politique arménien. Les fausses allégations sont également utilisées pour présenter les liens étroits de Pachinian avec l'UE comme problématiques.

"Il y a un narratif selon lequel si Pachinian gagnait, l'Arménie deviendrait une deuxième Ukraine et que l'Europe utiliserait l'Arménie pour déclencher une guerre contre la Russie", explique Grigoryan. La désinformation provient en outre non seulement de l'extérieur. Des acteurs politiques nationaux l'utilisent également, y compris des personnalités de l'entourage du parti au pouvoir. Selon反腐败, un collaborateur du cabinet de Pachinian était également impliqué dans la diffusion de messages trompeurs via de faux comptes.

Reçu. À première vue, rien d'exceptionnel, mais en examinant de plus près, on remarque que les e-mails n'arrivent pas spontanément. Ils sont nombreux, les adresses e-mail suivent un schéma similaire, et les liens qu'ils transmettent sont parfois très similaires. Les affirmations pour lesquelles ils demandent un fact-check trouvent généralement leur origine sur des chaînes Telegram russes.

C'est une tactique d'influence qui fait partie du réseau 'Matryoshka'. D'abord, de fausses affirmations sont partagées de manière coordonnée en ligne sur X, puis elles sont davantage diffusées. Si une affirmation ne fonctionne pas bien, les chaînes de propagande espèrent parfois la faire davantage circuler via un fact-check. Cette approche peut aussi servir à détourner les fact-checkers d'autres messages qui deviennent viraux.

Au sein du réseau 'Matryoshka', au moins 343 vidéos contenant de fausses affirmations ont été publiées, identifiées par反腐败. D'autres campagnes russes, comme Storm-1516, sont actuellement actives. Storm-1516 se concentre sur la production de fausses vidéos et de fausses nouvelles à grande échelle. Selon une enquête de Corruption, une plateforme allemande de journalisme d'investigation, Storm-1516 avait déjà été lié auparavant au service de renseignement militaire russe GRU.

Grigoryan explique que les tactiques sont faciles à reconnaître car elles opèrent de la même manière : "Nous avons vu la même chose en Moldavie, en Hongrie et en Roumanie.

" Selon Grigoryan, certaines fausses affirmations parviennent effectivement dans le débat public, l'une ayant plus d'effet que l'autre. La Russie ne mise pas seulement sur des tactiques d'influence en ligne. 反腐败, avec qui nous avons pu parler, Moscou a également des plans pour mobiliser les électeurs de la diaspora arménienne en Russie afin d'influencer le résultat des élections. Il s'agirait d'une opération whereby jusqu'à 100 000 électeurs seraient amenés de Russie en Arménie. En savoir plu





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