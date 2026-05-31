Des débordements inacceptables à Paris en marge de la victoire du PSG, des policiers blessés et des vitrines brisées. Les orages ont provoqué des inondations et des perturbations du trafic dans plusieurs régions du pays.

Des débordements inacceptables à Paris en marge de la victoire du PSG , des policiers blessés et des vitrines brisées . Les orages ont provoqué des inondations et des perturbations du trafic dans plusieurs régions du pays.

L'Institut royal météorologique a prolongé son alerte jaune jusqu'à 9h ce dimanche matin dans trois provinces. Les pompiers ont été démunis face aux intempéries. Des voitures ont été coincées au milieu de la chaussée à Charleroi. La commune d'Aiseau-Presles a déclenché le plan d'urgence en raison de la pire catastrophe due à l'eau.

Raphaël Collignon a vaincu le 5e joueur mondial à Roland-Garros. Les parents sont obligés de mettre la main au portefeuille pour assister à la remise de diplôme de leur enfant. L'aéroport de Zaventem a été fortement perturbé en raison des orages. La finale de la Ligue des Champions est un grand moment.

Le PSG et Arsenal se sont quittés dos à dos avant que Paris n'aille chercher le trophée aux tirs au but. Les joueurs du PSG ont ignoré un équipier au sol. L'assist involontaire de Leandro Trossard a été remarqué. Le PSG tient son back to back.

Les supporters sont prêts à accueillir les supporters en vue de la finale de Ligue des Champions. Les orages ont provoqué des inondations, de la grêle et des perturbations du trafic. L'IRM a prolongé son alerte jaune jusqu'à 9h ce dimanche matin dans trois provinces. Les pompiers ont été démunis face aux intempéries





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