Le milliardaire belge Olivier Janssens s'approche de son enclave 'Destiny' à Saint Kitts et Nevis. Après un accord avec le gouvernement, le parlement examine les règles fiscales et juridiques uniques du projet.

Le milliardaire belge Olivier Janssens franchit une étape décisive dans la réalisation de son ambitieux projet ' Destiny' à Saint Kitts et Nevis. Après un an de négociations intenses avec le gouvernement local, un accord cadre a été finalisé pour créer une enclave souveraine dotée de ses propres règles et de son propre système juridique sur la côte sud de l'île de Nevis. Cette avancée majeure prépare le terrain pour une zone où les résidents bénéficieront d'une exemption totale d'impôts.

Détails du projet et calendrier parlementaire

Le parlement de Nevis doit entamer sa première lecture du projet de loi le lundi 30 novembre, marquant le début officiel du processus législatif. Cette étape sera suivie d'une période d'écoute publique avant toute validation définitive. Le Premier ministre Mark Brantley a souligné l'originalité de la démarche en affirmant que ce projet de développement était sans précédent dans l'histoire du pays en termes de transparence avec les citoyens. Cependant, l'approbation finale nécessite également la validation du parlement fédéral, condition sine qua non pour le lancement effectif du chantier.

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Si toutes les barrières législatives sont levées, les travaux pourraient débuter le 5 mai 2027. Le projet vise à transformer une partie de la côte sud, actuellement peu peuplée, en une mégapole futuriste conçue par le cabinet d'architectes américain Skidmore, Owings and Merrill, célèbre pour avoir dessiné le Burj Khalifa. L'objectif est de créer un écosystème complet comprenant des résidences, des hôpitaux, des hôtels, des restaurants et un port de plaisance, le tout s'affranchissant au maximum de l'ingérence étatique traditionnelle.

Position des acteurs et débats politiques

La réaction du Premier ministre Mark Brantley contraste fortement avec le scepticisme de l'opposition et des critiques locaux. Le chef du gouvernement défend vigoureusement l'accord, mettant en avant les garanties sociales obtenues pour la population locale. Il insiste sur le fait que les citoyens de Saint Kitts et Nevis bénéficieront d'une priorité d'embauche, tant dans le secteur de la construction que dans l'hôtellerie. De même, les entreprises locales auront un accès privilégié aux contrats de fourniture de biens et de services nécessaires au développement de l'enclave.

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En revanche, l'opposition qualifie le projet de 'néocolonialisme', arguant que l'influence du développeur belge pourrait exercer une pression indebite sur la souveraineté nationale. Certains défenseurs de la démocratie, relayés par des médias internationaux comme le New York Times, s'inquiètent d'un dérapage démocratique. Ils perçoivent 'Destiny' comme une tentative de contournement des structures politiques existantes, comparant cette initiative au phénomène de 'Dubai des Caraïbes' plutôt qu'à un modèle de développement inclusif.

Malgré ces critiques, la promesse d'investissements massifs reste un argument central pour le gouvernement. Janssens s'engage à injecter au moins 250 millions de dollars sur les cinq premières années et demi du projet. Pour une nation islandière confrontée à une pression économique croissante, ces capitaux étrangers représentent une opportunité vitale de stimulation économique et de création d'emplois, selon la vision portée par Mark Brantley dans une lettre ouverte.

Autonomie juridique et impact économique concret

Le système juridique de 'Destiny' repose sur des principes radicalement différents de ceux de l'État de droit classique. Les résidents seront entièrement exemptés d'impôts, et les cotisations à la sécurité sociale seront facultatives. L'accès aux banques traditionnelles opérant en euros ou en dollars est strictement interdit ; le projet privilégie exclusivement les comptes en cryptomonnaie. Pour garantir la sécurité, un système judiciaire accéléré est prévu, permettant un procès quelques heures seulement après la commission d'une infraction.

La gouvernance interne de l'enclave repose également sur un mécanisme de vote atypique : chaque mètre carré de terrain acheté octroie un vote à son propriétaire. Malgré cette autonomie étendue, le gouvernement national conserve les prérogatives régaliennes essentielles, notamment sur la constitution, les affaires étrangères, la défense, les élections, l'immigration et les douanes. Ainsi, 'Destiny' fonctionnera comme une zone économique spéciale à haut degré d'autonomie, sans devenir un État indépendant, tout en tentant de rééquilibrer les comptes publics de Saint Kitts et Nevis.