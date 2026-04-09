Détroit d'Ormuz : L'Iran menace de 'miner' la zone et instaure un péage en cryptomonnaie

L'Iran renforce son contrôle sur le détroit d'Ormuz, annonçant une menace de 'minage' et l'instauration d'un péage en cryptomonnaie pour les navires. Des routes alternatives obligatoires et une taxe d'un dollar par baril de pétrole sont désormais en vigueur, soulevant des questions sur les sanctions internationales et les implications géopolitiques.

Le 25 mars dernier, une revue maritime révélait des pratiques suspectes dans le détroit d'Ormuz, où les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, imposaient déjà des exigences aux navires. Ces derniers devaient soumettre une documentation complète, obtenir des autorisations et accepter d'être escortés par les Gardiens à travers un couloir unique et contrôlé.

Récemment, les Gardiens de la révolution ont annoncé une nouvelle mesure : le détroit d'Ormuz serait 'miné', justifiant ainsi la mise en place de routes alternatives obligatoires. L'annonce officielle, relayée par les médias d'État, précise que les navires doivent emprunter ces itinéraires, coordonnés avec la marine des Gardiens, pour éviter les collisions avec de potentielles mines. Cette déclaration marque une escalade dans les contrôles exercés sur cette voie maritime cruciale.\Simultanément, des informations révèlent que l'Iran envisagerait d'instaurer un véritable 'péage' pour le passage des navires dans le détroit. Hamid Hosseini, porte-parole de l'Union des exportateurs iraniens de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, a confirmé au Financial Times que l'Iran souhaitait facturer ce droit de passage à tous les pétroliers. Ce dernier est estimé à 1 dollar par baril de pétrole transporté, tandis que les navires vides seraient exemptés. La transaction, selon les informations, devrait s'effectuer en cryptomonnaie, contournant ainsi les sanctions internationales. Cette décision témoigne de la volonté de l'Iran de maintenir ses activités économiques malgré les restrictions. Le rédacteur en chef de B2, Nicolas Gros-Verheyde, souligne que l'utilisation de cryptomonnaies est une conséquence directe des sanctions interdisant l'utilisation du dollar et de l'euro.\Les supertankers, qui transitent par le détroit d'Ormuz, transportent souvent des quantités considérables de pétrole, ce qui pourrait engendrer des coûts importants pour les compagnies maritimes. Le montant de 1 dollar par baril, pour un navire transportant 2 millions de barils, représenterait 2 millions de dollars pour le régime iranien par traversée. Malgré ce coût, la plupart des experts estiment qu'il serait plus prudent de payer que de risquer de traverser sans autorisation, car les Gardiens de la révolution sont réputés pour leur intransigeance. De plus, les assurances ne couvrent pas les risques dans cette zone de guerre, sauf à des prix exorbitants. Par ailleurs, des rumeurs concernant une possible 'co-entreprise' entre les États-Unis et l'Iran pour la gestion du détroit ont émergé. Le président américain, Donald Trump, aurait évoqué cette possibilité, suggérant que les États-Unis pourraient tolérer, voire encourager, ce droit de péage. Cette situation s'inscrirait dans une stratégie plus large visant à faire payer par d'autres pays les engagements ou les dégâts causés, selon Nicolas Gros-Verheyde





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