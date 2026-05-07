Analyse des stratégies de contournement du détroit d'Ormuz pour le transport du pétrole et l'émergence de couloirs de fibre optique sécurisés le long des pipelines.

La situation géopolitique actuelle dans les eaux situées entre l'Iran, les Émirats Arabes Unis et Oman cristallise toutes les attentions. Ce point névralgique, le détroit d'Ormuz, représente l'un des goulots d'étranglement les plus critiques de l'économie et de l' énergie mondiales.

Face à l'instabilité persistante, et comme on le souligne fréquemment dans les cercles diplomatiques de Bruxelles, le risque est que cette tension ne devienne structurelle et durable. Pour les nations dépendantes des hydrocarbures, l'enjeu est vital : il s'agit de trouver des alternatives viables pour acheminer le pétrole et le gaz sans passer par ce passage maritime extrêmement vulnérable.

Le flux actuel, qui culmine à environ vingt millions de barils par jour, est une quantité colossale que peu d'infrastructures terrestres peuvent absorber totalement. Pour tenter de contourner ce risque, les pays exportateurs, dont le Koweït, l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, Bahreïn et le Qatar, explorent et développent diverses voies de sortie terrestres. Trois pipelines principaux se distinguent. Le premier, surnommé Est-Ouest, traverse l'Arabie saoudite pour déboucher sur la mer Rouge, face aux côtes égyptiennes.

Ce conduit stratégique pourrait voir sa capacité augmenter de deux à sept millions de barils par jour, offrant ainsi une respiration relative. Une seconde option consiste en une dérivation plus modeste qui permet de bypasser le détroit pour rejoindre directement l'océan Indien, bien que sa capacité soit limitée à un million et demi de barils.

Enfin, une route vers le nord de l'Irak permet d'acheminer les ressources vers la Turquie et les ports de la Méditerranée. Toutefois, même en cumulant ces efforts, le volume reste largement insuffisant pour remplacer les vingt millions de barils quotidiens transitant par Ormuz. Cette pénurie de solutions structurelles pousse certains pays, particulièrement en Asie comme Taiwan ou la Corée du Sud, à rediriger massivement leurs navires vers la mer Rouge.

Parallèlement, on assiste à un véritable règne de la débrouille logistique, notamment en Irak. Dans un chaos organisationnel quasi total, des flottes de camions-citernes tentent de suppléer les manquements du transport maritime. Le constat est cependant frappant : pour remplacer la capacité d'un seul tanker maritime, il faudrait mobiliser environ dix mille camions, ce qui représenterait une file ininterrompue de deux cents kilomètres. Cette solution artisanale souligne l'impuissance des infrastructures terrestres actuelles face aux volumes mondiaux de consommation d'énergie.

Au-delà des enjeux énergétiques, une mutation invisible et tout aussi stratégique s'opère dans la région : l'émergence des sogenannten dataducs. Il s'avère que la transmission des informations suit désormais les mêmes couloirs sécurisés que les gazoducs et les oléoducs. Des géants du numérique tels qu'Amazon, Google, Meta et Microsoft investissent massivement pour acquérir et installer de la fibre optique le long des pipelines irakiens.

Cette stratégie, mise en lumière par l'expert Damien Van Achter, répond à un besoin urgent de sécurité. Les câbles sous-marins, traditionnellement utilisés pour le transit des données, sont devenus des cibles vulnérables ou sont sujets à des sabotages. À l'inverse, les oléoducs terrestres bénéficient d'une protection militaire rigoureuse. Cette sécurisation est devenue indispensable après que des bombardements iraniens sur des centres de données d'Amazon ont paralysé des applications bancaires essentielles.

Ainsi, les couloirs de l'or noir deviennent paradoxalement les refuges sécurisés de l'or numérique, liant indissociablement la souveraineté énergétique et la stabilité numérique mondiale





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