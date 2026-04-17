Détroit d'Ormuz Ouvert sous Cessez-le-feu ; Pression Maintenue sur l'Iran

L'Iran annonce l'ouverture totale du détroit d'Ormuz durant la période d'un cessez-le-feu, entraînant une baisse des prix du pétrole. Donald Trump salue l'initiative mais maintient le blocus naval sur l'Iran jusqu'à un accord complet.

Alors qu'un cessez-le-feu de dix jours, initié par le président américain Donald Trump , est entré en vigueur hier soir entre Israël et le Liban , l' Iran a officiellement déclaré que le détroit d'Ormuz serait désormais entièrement ouvert.

Cette décision, relayée par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi sur la plateforme X, stipule que le passage de tous les navires commerciaux est autorisé sans entrave durant la période restante du cessez-le-feu. L'annonce a eu une répercussion immédiate et significative sur les marchés mondiaux, entraînant une chute de 10 % du prix du pétrole.

Le président américain Donald Trump a vivement salué cette initiative, exprimant sa gratitude par un message sur sa propre plateforme Truth Social : L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci !

Cependant, une certaine ambiguïté demeure quant à la référence exacte du cessez-le-feu mentionné par le ministre iranien. Il n'a pas été précisé s'il s'agissait de la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, effective depuis jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, dont l'échéance théorique est le 22 avril. Il est important de noter que la réouverture du détroit d'Ormuz était un élément crucial dans les négociations en cours entre Téhéran et Washington dans le but de parvenir à une résolution du conflit. Cette ouverture représente donc une étape potentielle vers une désescalade des tensions dans une région déjà hautement stratégique.

Parallèlement à cette annonce, Donald Trump a confirmé que le blocus naval imposé par les États-Unis sur les ports iraniens maintiendrait sa vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord définitif avec l'Iran. Peu après avoir célébré l'ouverture du détroit d'Ormuz, le président américain a réitéré sa position sur Truth Social : Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert (...) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l'Iran seulement, jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit achevée à 100%.

Il a ajouté que ce processus devrait se dérouler à un rythme soutenu, conformément à une dépêche de l'AFP. Cette stratégie vise à exercer une pression continue sur Téhéran tout en ouvrant des canaux de communication pour une résolution pacifique et mutuellement bénéfique. La situation demeure donc évolutive, marquée par des avancées diplomatiques potentielles et la persistance de mesures de contrainte.





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