Détroit d'Ormuz : Téhéran annonce une ouverture sous cessez-le-feu, Washington maintient le blocus naval

Alors qu'un cessez-le-feu de dix jours est entré en vigueur entre Israël et le Liban, l'Iran déclare le détroit d'Ormuz entièrement ouvert. Donald Trump salue l'annonce mais maintient le blocus naval américain ciblant spécifiquement l'Iran, dans l'attente d'un accord global. Emmanuel Macron demande une réouverture inconditionnelle par toutes les parties.

Dans un contexte diplomatique tendu marqué par l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban, initié par le président américain Donald Trump, l' Iran a lancé un message fort en déclarant que le détroit d'Ormuz serait désormais « entièrement ouvert » durant cette période de trêve.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a utilisé la plateforme X, anciennement Twitter, pour annoncer : « Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d’Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu ». Cette déclaration a eu un impact quasi immédiat sur les marchés mondiaux, provoquant une chute significative de 10 % du prix du pétrole.

L'annonce a également été accueillie avec satisfaction par Donald Trump, qui a réagi sur sa propre plateforme, Truth Social, dans un message intégralement rédigé en majuscules : « L’Iran vient juste d’annoncer que le détroit d’Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci ! ».

Cependant, une zone d'incertitude demeure quant à la portée exacte de cette déclaration iranienne. Le ministre Araghchi n'a pas explicitement précisé si cette ouverture faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, effective depuis jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, dont la validité théorique prend fin le 22 avril. Cette réouverture du détroit d'Ormuz avait constitué un élément crucial dans les négociations en cours entre Téhéran et Washington, visant à mettre un terme à un conflit latent.

Par la suite, la télévision d'État iranienne a apporté une précision importante, indiquant que les navires militaires seraient, quant à eux, toujours « interdits » de transit dans le détroit.

Parallèlement à cette annonce, Donald Trump a réaffirmé que le blocus naval américain imposé sur les ports iraniens resterait en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord définitif avec l'Iran. S'exprimant une nouvelle fois sur Truth Social, le président américain a déclaré : « Le détroit d’Ormuz est complètement ouvert (…) mais le blocus naval demeurera totalement en vigueur en ce qui concerne l’Iran seulement, jusqu’à ce que notre transaction avec l’Iran soit achevée à 100 % ». Il a ajouté, selon des propos rapportés par l'AFP, que « le processus devrait aller très rapidement ».

La scène internationale a réagi à ces développements. Le président français Emmanuel Macron a salué l'annonce iranienne, tout en insistant sur la nécessité d'une « pleine réouverture » inconditionnelle de la part de toutes les parties impliquées.

Plus tard dans l'après-midi de vendredi, Donald Trump a cherché à clarifier la gestion future du détroit d'Ormuz. Profitant de l'occasion, il a une fois de plus critiqué ses alliés de l'OTAN, rejetant fermement leur proposition d'assistance dans ce dossier. « Maintenant que la situation sur le détroit d’Ormuz est terminée, j’ai reçu un appel de l’Otan demandant si nous avions besoin d’aide. JE LEUR AI DIT DE GARDER LEURS DISTANCES À MOINS QU’ILS NE VEUILLENT REMPLIR LEURS NAVIRES DE PÉTROLE. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d’eux, un TIGRE DE PAPIER ! », a-t-il écrit sur Truth Social.

Le président américain a affirmé que l'Iran aurait même accepté de s'engager à « ne plus jamais fermer le détroit d’Ormuz », déclarant que cet axe maritime « ne sera plus utilisé comme arme contre le monde ! »





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