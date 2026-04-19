Détroit d'Ormuz : Téhéran réinstaure un contrôle strict après des tirs sur des navires commerciaux

L'Iran a annoncé ce samedi rétablir un contrôle rigoureux sur le détroit d'Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette artère vitale pour le commerce mondial de l'énergie. Cet incident survient alors que plusieurs navires commerciaux ont été la cible de tirs, suscitant une vive réaction de la part des États-Unis et une inquiétude renouvelée dans la région, alors que la guerre entre Israël et le Liban continue de peser sur l'économie mondiale.

L' Iran a brusquement modifié sa position sur le détroit d'Ormuz, annonçant ce samedi avoir rétabli un contrôle strict sur cette voie maritime stratégique. Cette décision intervient moins de vingt-quatre heures après que Téhéran avait semblé apaiser les tensions en annonçant la réouverture du passage. Le détroit d'Ormuz est une artère vitale pour le commerce mondial, par où transite habituellement près d'un cinquième du pétrole et du gaz échangés internationalement.

L'annonce de la réouverture, faite la veille, avait suscité un regain d'optimisme sur les marchés financiers, entraînant une baisse significative des prix du pétrole, et semblait marquer une détente dans une région déjà secouée par des conflits persistants. Cependant, le revirement iranien a été immédiat et spectaculaire. Peu après la déclaration de la reprise du contrôle strict, des incidents graves ont éclaté. Au moins trois navires commerciaux qui tentaient de traverser le détroit ont essuyé des tirs. Cet acte a été fermement condamné par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, qui ont declared que 'toute tentative d'approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une coopération avec l’ennemi et le navire contrevenant sera pris pour cible'. Cette rhétorique belliqueuse souligne la gravité de la situation et le risque accru d'escalade. La réaction américaine ne s'est pas fait attendre, le président Donald Trump dénonçant un 'chantage' de la part de l'Iran, qualifiant leur attitude de jeu 'au plus malin'. Cette confrontation verbale reflète les tensions déjà élevées entre les deux nations. L'instabilité autour du détroit d'Ormuz intervient dans un contexte de guerre prolongée qui affecte profondément l'économie mondiale. Ce conflit, qui dure depuis plus d'un mois, a déjà causé des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et a provoqué des perturbations majeures sur les marchés et dans les chaînes d'approvisionnement. Au Liban, la situation reste tendue. L'armée israélienne a annoncé avoir établi une 'ligne jaune' de démarcation dans le sud du pays, similairement à ce qui a été fait dans la bande de Gaza. Elle a également déclaré avoir 'éliminé une cellule terroriste' opérant à proximité de ses troupes et a rapporté la mort de deux de ses soldats dans la région depuis le début de la trêve. Dans la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, des habitants, profitant d'une accalmie temporaire, ont commencé à retourner inspecter leurs maisons endommagées. Cependant, la peur d'une reprise imminente des frappes israéliennes les pousse à retourner vivre sous des tentes installées sur le front de mer, témoignant de l'incertitude et de la fragilité de la paix dans cette zone. Le contrôle du détroit d'Ormuz et les affrontements au Liban créent une atmosphère d'instabilité généralisée, avec des répercussions mondiales sur le commerce et la sécurité énergétique





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Détroit D'ormuz Iran Navires Commerciaux Tirs Tension

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