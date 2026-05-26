Un grave accident s'est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale. Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes sont décédées.

Deux enfants français abandonnés sur une route au Portugal : les deux frères vont retourner dans leur ville d'origine. Un grave accident s'est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale.

Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes sont décédées. Deux adolescents, le conducteur et l'accompagnateur, ont perdu la vie. Gisèle Pélicot se confie et explique avoir retrouvé l'amour : 'Je ne pensais pas que ça puisse arriver'.

À 73 ans, elle raconte avoir retrouvé l'amour et l'espoir, malgré les épreuves traversées. Un grave accident s'est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale. Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes sont décédées.

Un grave accident s'est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale. Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes sont décédées. Un grave accident s'est produit ce mardi matin à Buggenhout, en Flandre orientale.

Un minibus servant de transport scolaire a été percuté par un train au passage à niveau. Plusieurs personnes sont décédées. Deux adolescents, le conducteur et l'accompagnateur, ont perdu la vie





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