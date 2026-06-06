Deux nouveaux pêcheurs de crevettes à cheval à Koksijde

Ian Van der Stricht et Renzo Truwant ont présenté leur examen en tant que pêcheurs de crevette à cheval. L'examen forme la couronne d'un parcours intensif : un apprentissage de deux ans en combinaison avec l'expérience et l'engagement.

Koksijde accueille deux nouveaux pêcheurs de crevettes à cheval après deux ans d'apprentissage intense : "J'ai roulé dans le métier par mon beau-père". Koksijde a ajouté deux nouveaux pêcheurs de crevettes à cheval à son équipe : Ian Van der Stricht et Renzo Truwant.

Les deux candidats ont présenté aujourd'hui leur examen en tant que pêcheur de crevette à cheval. L'examen forme la couronne d'un parcours intensif : un apprentissage de deux ans en combinaison avec l'expérience et l'engagement. Ian Van der Stricht, propriétaire de l'estaminet De Peerdevisscher au NAVIGO Musée de la Pêche à Oostduinkerke et Renzo Truwant, propriétaire de l'Eetboetiek Stoelez-Vous à Koksijde-Dorp, peuvent officiellement se nommer "pêcheur de crevette à cheval".

Bien que Ian ne soit pas issu d'une famille de pêcheurs de crevettes à cheval, il est devenu progressivement impliqué dans la tradition via son épouse Ella Casier et sa famille.

"J'ai roulé dans le métier par mon beau-père Johan Casier qui est pêcheur de crevette à cheval", a déclaré Ian cette semaine dans le programme de midi sur Radio 2. "Ce que vous devez surtout savoir ? C'est comment vous débrouillez avec votre cheval, comment vous le faites plonger dans la mer, comment vous installez un filet et comment vous pêchez des crevettes.

" "Je suis en train de le faire depuis quatre ans. Johan m'accompagne pendant mon parcours. J'ai hérité du cheval de Johan, Duke. Et c'est grâce à ma belle-mère, Corinne D'Hulster, que j'ai appris à cuisiner des crevettes.

De sa part, j'ai appris encore plus sur la famille et la tradition. Plus j'en savais, plus mon intérêt grandissait.

" La tradition est poursuivie par l'autre nouveau pêcheur de crevette à cheval, Renzo Truwant, chef cuisinier et propriétaire de l'Eetboetiek Stoelez-Vous à Koksijde-Dorp. "J'ai commencé il y a deux ans avec cet aventure", dit-il. "Ensemble avec mon cheval Cliff, qui avait deux ans à l'époque. J'étais un jeune garçon "obsédé" par les boeufs et j'observais également avec admiration les pêcheurs de crevettes à cheval.

À mesure que j'ai grandi, j'ai acquis une appréciation plus grande pour la pêche elle-même. Il y a quelques années, c'est mon épouse Daisy qui a donné le coup de pouce. Elle a dit que je ne devais pas attendre trop longtemps si je le voulais vraiment faire.

" Il semble que Renzo poursuivra la tradition au sein de sa famille : deux de ses quatre enfants sont déjà en train de suivre le même parcours. Amalya (21) et Tybeau (18) suivent actuellement l'apprentissage en tant que pêcheurs de crevette à cheval. Comment devient-on pêcheur de crevette à cheval ? Depuis 2013, la tradition est inscrite sur la Liste du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.

Pour veiller à la préservation et à la protection de l'art, un comité de sauvegarde a été créé. Ce comité a établi une procédure complète que les candidats doivent suivre : passer par un pêcheur de crevette à cheval reconnu par la commune. Ian Van der Stricht a suivi cette procédure auprès de son beau-père Johan Casier et de feu Johan Vandendriessche, pêcheur de crevette à cheval. Renzo Truwant a été accompagné par Günther Vanbleu.

Les deux candidats-pêcheurs de crevettes à cheval ont également eu des entretiens avec le comité de sauvegarde. Il y a maintenant 15 pêcheurs de crevettes à cheval reconnus et actifs





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