Deux personnes ayant présenté des symptômes d'une infection à Ebola au Brésil, dont un Belge, ont testé négatif. Selon les services de santé brésiliens, les deux patients ont reçu des tests négatifs pour le virus.

Deux personnes ayant présenté des symptômes d'une infection à Ebola au Brésil , dont un Belge, ont testé négatif. Selon les services de santé brésil iens, les deux patients ont reçu des tests négatifs pour le virus.

L'un des deux patients, un homme de nationalité belge, était arrivé à Rio de Janeiro le 22 mai en provenance d'Ouganda. Il avait déjà testé négatif le dimanche, mais avait été diagnostiqué avec une forme grave de méningite. Le deuxième patient, originaire du Congo et arrivé à São Paulo, n'a pas présenté de matériel génétique du virus Ebola, selon les services de santé locaux. Il est cependant tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital spécialisé.

Samedi, il avait été signalé que les deux patients étaient en isolement. Ils restent encore aujourd'hui en isolement, selon les médias locaux. Le nombre de cas confirmés d'Ebola au Congo a atteint 282, selon un communiqué de la régence congolaise. La plupart des cas confirmés (264) sont enregistrés dans la province d'Ituri.

Dans la province du Nord-Kivu, il y a 15 cas confirmés et dans la province du Sud-Kivu, il y a 3 cas. L'infectiologue Laurens Liesenborghs et son équipe de l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers sont arrivés à Bunia, l'épicentre de l'épidémie d'Ebola dans l'est du Congo. L'épidémie est désormais 'profondément enracinée dans la région', a déclaré l'artiste à VRT NWS. Ensemble avec ses collègues, il essaie de contenir la propagation du virus en travaillant sur un médicament.

Le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est arrivé au Congo, dans la région nord-est où l'Ebola a fait son apparition.

'Je suis venu ici pour exprimer mon soutien. Pour écouter les communautés et pour aider en fonction de ce que les communautés pensent que nous devrions faire.

', a déclaré Laurens Liesenborghs : 'Une fois que les centres de traitement sont établis, nous allons essayer de tester des médicaments prometteurs. ' Laurens Liesenborghs, chercheur à l'Institut de Médecine Tropicale, est arrivé hier soir au Congo. Avec son expertise, il essaie de combattre le virus. Les candidats les plus prometteurs pour les médicaments et les vaccins contre la variante Bundibugyo du virus Ebola sont étudiés.

Cette variante est responsable de l'épidémie actuelle, mais il n'y a pas encore de vaccin ou de traitement approuvé. Le vaccin 'rVSV-ZEBOV', développé par l'initiative internationale pour le vaccin contre le sida (IAVI), montre des résultats prometteurs.

Cependant, il faudra encore 7 à 9 mois avant qu'il soit prêt pour les essais cliniques. Le vaccin 'Ad26/MVA-Boundibugyo', développé par l'université d'Oxford et l'institut Serum d'Inde, montre également des résultats prometteurs.

'Cela dépend d'une détection efficace des contacts, ce qui dans certains endroits touchés au Congo reste difficile. ', a déclaré Laurens Liesenborghs. Les éclats d'Ebola sont généralement causés par la variante Zaïre du virus Ebola. Il existe un vaccin pour cette variante : Ervebo.

'Ce vaccin n'est pas homologué pour la variante Bundibugyo', a déclaré l'OMS. Il n'y a pas de preuve convaincante que ce vaccin fonctionnerait également pour cette variante. L'OMS qualifie ces moyens de 'suffisamment prometteurs pour justifier une évaluation prioritaire dans le cadre d'essais cliniques.

' L'organisation a un programme qui permet d'accélérer la recherche et le développement de candidats-médicaments pendant les épidémies. Au Congo, il y a actuellement 246 décès sur plus de 1 000 cas suspects enregistrés.

'Deux semaines après l'éruption d'Ebola dans la province d'Ituri, la situation est alarmante et une source légitime de crainte pour les communautés et les travailleurs de la santé en première ligne. Jamais auparavant, des cas ont été enregistrés aussi rapidement après l'annonce officielle.

', a déclaré Gonzalez. Les secouristes sur le terrain ne peuvent pas suivre la vitesse de propagation de la maladie.

'La réalité est que personne ne connaît la vraie ampleur et la gravité de cette épidémie. Chaque jour, de nouveaux cas suspects sont signalés, tandis que des centaines de prélèvements ne sont pas encore testés.

', a déclaré Gonzalez. 'Cette épidémie a lieu dans un contexte où les besoins médicaux sont déjà aigus et nous risquons une escalade silencieuse d'autres problèmes de santé critiques auxquels les gens sont confrontés chaque jour. ', a averti Gonzalez. L'organisation 'Médecins Sans Frontières' demande que le nombre de structures médicales spécialisées sur place soit drastiquement augmenté et que la capacité de test soit immédiatement étendue.

De plus, les communautés doivent être impliquées pour que la lutte contre l'Ebola ait une chance de réussir. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est actuellement au Congo pour voir comment il peut aider à combattre l'épidémie d'Ebola. Ghebreyesus est arrivé hier à l'aéroport international de Bunia, qui est fermé aux vols commerciaux





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