L'exigence de Dexcom de mettre à jour ses CGU menace l'accès aux données médicales des patients, soulevant des questions sur la souveraineté numérique face aux géants technologiques.

Depuis plus de quinze ans, la gestion du diabète a subi une transformation radicale, passant de notes manuscrites sur papier à des écosystèmes numériques complexes. Les dispositifs de surveillance continue du glucose (CGM) ont désormais remplacé les piqures au doigt par des capteurs cutanés connectés. Ces technologies permettent une transmission en temps réel des données glycémiques vers des smartphones, simplifiant ainsi la vie quotidienne des millions de patients concernés dans le monde entier.

Condition d'accès aux données personnelles

En octobre dernier, l'entreprise américaine Dexcom a initié un changement majeur en informant ses utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'entreprise a demandé l'acceptation de nouvelles conditions légales d'utilisation de son application sous peine de désinstallation obligatoire. Cette décision a contraint des patients à accepter des clauses contractuelles modifiées pour maintenir l'accès à leurs propres données de santé, générées par leur corps, via leurs appareils connectés.

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Cette mesure a provoqué une vive réaction au sein de la communauté diabétique, notamment en raison de l'ampleur du contrôle exercé par le fabricant sur les informations médicales vitales. Le Britannique Tim Street, vivant avec un diabète de type 1 depuis plus de trente-sept ans, a publiquement contesté cette pratique. Il interroge la légitimité d'une entreprise privée à conditionner l'accès à la gestion de la santé d'un patient au respect de nouvelles clauses contractuelles unilatérales.

Initiative de la Charte des droits relatifs aux données

En réponse à ces préoccupations, le Dr Shane O'Donnell, chercheur à l'University College de Dublin et patient diabétique, a co-piloté la création de la Charte des droits relatifs aux données sur le diabète. Ce projet, lancé en novembre 2023, a mobilisé plus de quarante personnes atteintes de diabète provenant de seize pays différents lors de sept tables rondes. L'objectif est d'exprimer clairement les craintes de la communauté et d'inciter le système de santé à adopter des pratiques plus équitables.

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Cette charte, rédigée en collaboration avec des chercheurs en médecine et en droit de l'Université de Birmingham et de l'University College de Dublin, appelle les entreprises technologiques à travailler de manière plus transparente et collaborative. Elle vise à garantir que la communauté puisse conserver un contrôle réel sur les informations médicales qu'elle produit, plutôt que de les subir passivement via des algorithmes propriétaires.

Enjeux de souveraineté et concurrence

Le problème ne se limite pas à Dexcom, car d'autres firmes comme Abbott équippent de nombreux patients diabétiques en Belgique et ailleurs. Le Professeur Laurent Crenier, directeur du service d'endocrinologie au H.U.B., l'Hôpital universitaire de Bruxelles (Erasme), souligne que ni les médecins ni les patients n'ont accès aux données stockées dans le cloud sans l'accord de la société propriétaire. Cette situation crée une dépendance totale envers les fournisseurs américains ou internationaux.

Si des chercheurs belges souhaitent étudier l'évolution des profils glycémiques ou l'efficacité des traitements, ils doivent obligatoirement obtenir l'autorisation de la firme technique. Le Professeur Crenier dénonce ce passage obligé vers des clouds privés qui empêchent toute analyse autonome des données fournies par les hôpitaux et les patients. Il réclame des garanties claires et vérifiables sur la confidentialité pour restaurer la confiance dans ces systèmes numériques essentiels.