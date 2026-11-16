Diabète de type 1 : le parcours de Romina et la réalité de 3700 enfants en Belgique

Diabète de type 1 : comment Romina transforme son quotidien et la pâtisserie pour aider les familles, alors que 3700 enfants belges sont touchés par cette maladie chronique.

C'est en novembre 2019 que la vie de la famille de Romina bascule brusquement. Alors que son fils est encore un bébé, il commence à dépérir rapidement sans raison apparente. Les parents observent des signaux d'alerte précis : des mictions abondantes pendant la nuit, une soif intense et des cernes profonds sous les yeux. Le visage de l'enfant se creuse tandis que son énergie vitale disparaît soudainement.

Retard diagnostique et urgence médicale

Pendant un mois entier, le pédiatre traitant ne détecte rien d'anormal malgré la détérioration visible de l'état de santé de l'enfant. Romina raconte que la situation empirait jour après jour, jusqu'à ce que le diagnostic final tombe sans appel. Le petit garçon souffre d'un diabète de type 1, une maladie auto-immune grave. Le système immunitaire de l'enfant a attaqué les cellules du pancréas responsables de la production d'insuline.

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L'insuline vitale et l'organisation quotidienne

L'insuline est une hormone indispensable au métabolisme. Elle permet au glucose sanguin de pénétrer dans les cellules pour y fournir de l'énergie. Sans cette hormone, le sucre s'accumule dangereusement dans le sang au lieu de nourrir les organes. Les parents doivent accepter que leur fils portera une pompe à insuline toute sa vie. Une tonne d'informations médicales et techniques doit être assimilée rapidement par la famille.

Leur prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire incluant des infirmières, un diabétologue, une diététicienne et un psychologue. Ils apprennent à surveiller en permanence la glycémie de leur fils. Romina insiste sur le fait que le diabète de type 1 n'est pas lié à une consommation excessive de sucre. L'enfant peut manger de tout à condition de calculer précisément ses apports en glucides.

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Gestion des urgences et technologie connectée

Vivre avec un enfant diabétique exige une organisation permanente et une vigilance de tous les instants. La famille doit anticiper les urgences et emporter du matériel spécifique : cathéters, capteurs de glycémie, piles pour la pompe et glucagon. Le capteur peut alerter à tout moment, même en pleine nuit, lors d'une hypoglycémie ou d'une hyperglycémie. L'intervention doit se faire dans les vingt minutes si le cathéter se détache.

Les employeurs de Romina sont informés de cette contrainte et acceptent ses départs immédiats pour la maintenance du dispositif. Pour alléger le quotidien, la famille utilise un téléphone relié à la pompe, surnommé le téléphone bleu. Les grands-parents, la marraine et les enseignants peuvent suivre la glycémie en temps réel sans devoir interroger l'enfant constamment.

La pâtisserie comme outil thérapeutique

Trois ans après le diagnostic, Romina traverse une dépression qu'elle parvient à surmonter grâce à la pâtisserie. Chaque recette est calculée avec précision pour contrôler les glucides. Elle note sur des post-its le nombre de glucides par portion. Lorsqu'elle prépare des collations pour ses proches, elle aide les autres parents diabétiques à reproduire ces techniques. L'infirmière qui suit leur fils l'encourage à rendre son compte public sur les réseaux sociaux.

La réaction est immédiate et spectaculaire. Romina réalise que de nombreux parents cherchent des solutions similaires. Elle veut démontrer qu'une personne diabétique de type 1 peut manger du sucre avec les bonnes précautions. Elle milite activement pour une meilleure connaissance de la maladie auprès du grand public et des professionnels de santé.

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Prévalence et espoir des familles belges

La lectrice doit noter que la prévalence de cette maladie est significative en Belgique. Selon le Docteur Sylvie Tenoutasse, pédiatre diabétologue et directrice de service à l'hôpital des enfants Reine Fabiola, environ 3700 enfants de moins de 18 ans sont diabétiques dans le pays. La vaste majorité de ces cas sont des diabètes de type 1. Cette statistique rappelle que la maladie survient de façon fortuite chez des personnes sans prédisposition génétique connue.

Romina mentionne également l'existence d'associations en Belgique, comme l'Association du Diabète, qui regroupent tous les types de la maladie. Son message aux nouveaux diagnostics est clair : les parents ne sont pas seuls. Le chemin commence difficilement mais s'achève bien. Aujourd'hui, leur fils a 8 ans et vit normalement. Il pratique le sport et gère sa pompe comme un adulte, offrant à ses parents une sérénité retrouvée.