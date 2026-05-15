Rudi Garcia, sélectionneur des Diables Rouges, a parlé du choix que Matias Fernandez-Pardo a fait de représenter la Belgique plutôt que l'Espagne pour la Coupe du monde 2026. Rudi Garcia a décrit Fernandez-Pardo comme un joueur puissant et rapide avec des capacités à montrer lesว่าils.

Après avoir identifié la prochaine Coupe du monde 2026, Rudi Garcia a abordé les perspectives et les opportunités pour Matias Fernandez-Pardo , le nombre 11 pour la liste des Diables Rouges sélectionnés pour ce tournoi.

Rudi Garcia a déclaré que Fernandez-Pardo est un joueur puissant, rapide et fort, qui a joué principalement à gauche, mais a toujours préféré jouer dans l'axe. Rudi Garcia a loué l'évolution de Fernandez-Pardo sous la supervision du bon Bruno Genesio de Lille. Rudi Garcia a ajouté que Fernandez-Pardo a besoin de travailler pour s'améliorer en matière de sang-froid et de finition.

Concernant le choix entre l'Espagne et la Belgique, Rudi Garcia a révélé que lorsque le joueur a rencontré Vincent Mannaert, Fernandez-Pardo n'a jamais dit vouloir jouer pour l'équipe d'Espagne. Fernandez-Pardo est né en Belgique, son père est espagnol et sa mère est italienne. Rudi Garcia a paré que Fernandez-Pardo a pris une décision stratégique à long terme, car il va falloir que Fernandez-Pardo bataille pour être sélectionné avec l'équipe nationale de Belgique pendant toute sa carrière.

Rudi Garcia a ajouté que podczasectioneurs étaient surpris et qu'elle contenait une base solide, qu'il fallait retenir d'une sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026





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