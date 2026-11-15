Diables Rouges : 4-1 contre l'Italie, qualifiés pour les quarts de la Ligue des Nations

Les Diables Rouges battent l'Italie 4-1 et filent en quarts de la Ligue des Nations. Senne Lammens arrête un penalty décisif en fin de rencontre.

Les Diables Rouges ont largement dominé l' Italie 4-1 lors d'un choc de Ligue des Nations. Le gardien Senne Lammens a été l'un des grands acteurs de cette rencontre, en sortant notamment un penalty en toute fin de match. Cette victoire permet à la sélection belge de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Le match a été disputé au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Les Belges devaient impérativement gagner pour accéder au tour suivant, car la rencontre était un match couperet. Sous la direction de Mark Van Bommel, la sélection a répondu présent face à une équipe italienne emmenée par Esposito.

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Senne Lammens décisif face à Esposito

Senne Lammens a réalisé une rencontre de haut niveau, qui restera comme un match référence pour le gardien des Diables Rouges. Après plusieurs arrêts convaincants en première période, il a repoussé le penalty tiré par Esposito en toute fin de partie.

Esposito avait ouvert le score en début de rencontre pour l'Italie. Lammens a répondu par une belle autorité devant son adversaire, en plongeant du bon côté pour écarter un ballon important. Ce geste a permis à la Belgique de conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final.

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Au moment où la Belgique menait 3-1, les joueurs belges ont été contraints de tenir quelques minutes supplémentaires. Après le penalty arrêté, les Diables Rouges se sont rués vers leur gardien pour célébrer cette parade décisive.

Doku et Witsel au cœur de la soirée

Jérémy Doku a été l'autre grand nom de cette soirée. Après une Coupe du Monde décevante, l'ailier belge a effectué son retour chez les Diables Rouges. Contre l'Italie, il a marqué un but exceptionnel qui a fait sensation.

La rencontre a également été l'occasion d'honorer Axel Witsel. Le capitaine a reçu un trophée, un maillot et un cadeau lors de ses adieux à la sélection nationale. Les réseaux sociaux ont salué cette performance collective, certains supporters évoquant même un score encore plus large.

Qualification pour les quarts et prochain rendez-vous

La victoire 4-1 offre aux Diables Rouges une place en quarts de finale de la Ligue des Nations. Cette qualification couronne une phase de groupe disputée sous haute pression, avec un résultat obtenu devant leur public de Bruxelles.

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Pour les supporters belges, cette soirée au stade Roi Baudouin marque un tournant dans la compétition. Le groupe de Mark Van Bommel dispose désormais d'un élan important pour la suite du tournoi, avec les quarts de finale comme prochaine échéance.