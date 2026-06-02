Diables Rouges : enjeux du match amical contre la Croatie

Le sélectionneur des Diables Rouges s'attend à un gros test contre 'l'une des meilleures équipes d'Europe'. Avec quelle onze au coup d'envoi ? On fait le point.

C'est la dernière ligne droite : les Diables Rouges affrontent ce soir la Croatie dans un match amical préparatoire à la Coupe du Monde 2026.

Mais quels sont les enjeux de ce match ? On en parle tout de suite. Nous entrons vraiment dans la dernière ligne droite : celle qui mènera les Diables Rouges sur la route de la Coupe du Monde 2026. Ce mardi, les Belges affrontent la Croatie, à 2 semaines de leur entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026.

Et pour certains, il s'agit déjà de prendre une place... ou de gagner des points..





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