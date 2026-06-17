Diables Rouges : Lukaku sauve les meubles, mais le moteur tousse

Analyse du match Belgique-Égypte : victoire étriquée grâce à Lukaku, mais des lacunes en énergie collective. Conseils pour le prochain match contre l'Iran.

Le match inaugural de la Coupe du Monde pour la Belgique contre l'Égypte a livré un spectacle contrasté, où la victoire arrachée in extremis n'a pas totalement rassuré.

Si les Diables Rouges ont finalement imposé leur loi grâce à un Romelu Lukaku décisif, la prestation collective a laissé transparaître des lacunes inquiétantes. Dès les premières minutes, l'équipe belge a semblé manquer de jus, comme si elle évoluait sur un rythme de croisière plutôt qu'avec l'intensité requise pour un Mondial. Le moteur peinait à monter dans les tours, et les Égyptiens, pourtant considérés comme des outsiders, ont su profiter de cette apathie pour dicter leur tempo.

L'homme fort de la soirée reste incontestablement Romelu Lukaku. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection, il a une fois de plus prouvé qu'il était le pilier sur lequel l'équipe peut compter dans les moments cruciaux. Son but, le 91e sous le maillot belge, n'est pas seulement un chiffre de plus ; c'est la démonstration de sa capacité à faire la différence quand tout semble bloqué. Après avoir trompé le gardien égyptien, Lukaku n'a pas laissé éclater sa joie.

Il a rapidement récupéré le ballon, le serrant sous son bras, et a indiqué à ses coéquipiers qu'il fallait immédiatement repartir au combat, sans célébration superflue. Cette attitude résume parfaitement son état d'esprit : un compétiteur acharné, qui ne se satisfait jamais d'un seul exploit. Sa simple présence sur le terrain met les défenseurs adverses sous pression, les obligeant à anticiper chaque mouvement, chaque duel.

Et lorsqu'il est lancé dans la surface, il sait faire des dégâts, que ce soit en marquant, en provoquant une faute ou en déstabilisant l'arrière-garde adverse. Pourtant, cette victoire ne doit pas cacher les faiblesses collectives. Le manque d'énergie constaté durant la première période est préoccupant. À certains moments, la Belgique donnait l'impression de rouler à 80 km/h sur une autoroute, alors que la vitesse de croisière devait être bien supérieure.

Les passes étaient trop timides, les déplacements trop prudents, et les automatismes semblaient grippés. Face à une équipe égyptienne bâtie pour résister, les Diables ont peiné à trouver des brèches. Et si Lukaku a fini par débloquer la situation, on peut se demander ce qu'il serait advenu sans son inspiration personnelle. Ce constat est d'autant plus préoccupant que le prochain adversaire, l'Iran, est une équipe réputée pour sa discipline tactique et sa capacité à exploiter les faiblesses adverses.

Les joueurs de la Team Melli, portés par des motivations à la fois sportives et extra-sportives, ne feront aucun cadeau. Il est donc impératif que Rudi Garcia, le sélectionneur, trouve les ressorts pour insuffler plus de dynamisme à son collectif. Le passage à Los Angeles, où se déroulera le prochain match, pourrait servir de décor à un réveil des Diables.

La cité des anges mérite de voir le diable rugir, et pour cela, il faudra appuyer sur l'accélérateur dès le coup d'envoi. En définitive, ce match inaugural a révélé à la fois la force individuelle de Lukaku et les faiblesses collectives d'une équipe qui doit encore trouver son rythme. Si chacun des Diables hausse son niveau d'énergie, la Belgique a les armes pour aller loin. Mais attention à ne pas réitérer les erreurs commises face à l'Égypte.

L'heure est à la remobilisation, et les prochains jours seront cruciaux pour préparer au mieux la rencontre face à l'Iran. Les supporters attendent un sursaut d'orgueil, une prestation digne des ambitions affichées. Lukaku a montré la voie ; il reste à ses coéquipiers à l'emprunter





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