Diables Rouges : Romelu Lukaku retenu face à l'Italie, victoire obligatoire en Ligue des Nations

Les Diables Rouges affrontent l'Italie dimanche à Bruxelles. Seule une victoire permettra à Mark van Bommel et à ses joueurs d'accéder aux quarts de finale.

Les Diables Rouges disputeront dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Nations, face à l'Italie. Il s'agit d'un match couperet : seule une victoire permettra à l'équipe de Mark van Bommel de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. La rencontre débute à 20h45, et la composition de l'équipe nationale belge suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

La liste des 23 joueurs retenus pour la rencontre a été publiée par l'UEFA à quelques heures du coup d'envoi. Elle confirme la présence de Romelu Lukaku, qui figure bien dans le groupe de Mark van Bommel pour affronter la Squadra Azzurra.

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Romelu Lukaku retenu malgré une blessure à la hanche

Romelu Lukaku est bien présent dans la liste des 23 joueurs convoqués par Mark van Bommel pour le match contre l'Italie, dimanche. Son absence avait pourtant été remarquée lors du déplacement en Turquie, jeudi, en raison d'une blessure à la hanche.

Samedi, le sélectionneur Mark van Bommel a annoncé que l'avant-centre était rétabli et disponible pour la rencontre. Ce retour constitue une bonne nouvelle pour le staff belge, à l'heure où chaque point compte dans la course aux quarts de finale.

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Par rapport au match en Turquie, Mark van Bommel récupère également Roméo Lavia, qui revient de suspension. Le milieu de terrain retrouve ainsi une place potentielle dans le dispositif belge face à l'Italie.

La présence de De Cuyper, préféré à Seys, est en revanche le point qui fait le plus débattre sur les réseaux sociaux. Ce choix du sélectionneur Mark van Bommel alimente les discussions des supporters, qui s'interrogent sur les options retenues pour le onze de départ.

Un match décisif pour la qualification en quart de finale

Pour les Diables Rouges, la rencontre contre l'Italie n'offre aucune marge d'erreur, puisqu'une seule issue permet l'accès aux quarts de finale : la victoire. Le match de dimanche clôt la phase de groupe de la Ligue des Nations et détermine donc directement le sort de la sélection belge dans la compétition.

Le gardien Jari De Busser, le défenseur Josué Kongolo et le milieu de terrain Mandela Keita figurent dans la liste des 23 joueurs mais prendront place en tribunes. Ils ne seront donc pas alignés sur la pelouse du stade Roi Baudouin, même s'ils font partie du groupe retenu par Mark van Bommel pour cette rencontre.

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La liste publiée par l'UEFA fixe ainsi le cadre définitif de la rencontre. Les supporters belges, réunis au stade Roi Baudouin pour ce rendez-vous de dimanche à 20h45, attendent désormais de voir si le sélectionneur confirmera les choix annoncés dans cette composition.