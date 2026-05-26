Diego Moreira gagne des points dans le cœur des supporters belges

Le joueur a débarqué au rassemblement des Diables Rouges avec un maillot rétro de 1986, ce qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Les images d'autres Diables Rouges avec cette tenue hommage ont été dévoilées par la fédération.

Diego Moreira a gagné des points dans le cœur des supporters belges en débarquant au rassemblement des Diables Rouges avec un maillot rétro de 1986.

Cette tenue a fait réagir sur les réseaux sociaux. Les images d'autres Diables Rouges avec cette tenue hommage ont été dévoilées par la fédération, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.

Cependant, la journée a été marquée par des événements tragiques, notamment un accident entre un train et un bus scolaire en Flandre qui a fait perdre la vie à deux adolescents. De plus, un incendie a éclaté à Tubize, mais la fumée contient de l'amiante, ce qui pose des questions sur la santé des riverains et des habitants des communes voisines. Deux enfants français ont été abandonnés sur une route au Portugal et vont retourner dans leur ville d'origine.

Le procès Falzone a également suscité l'intérêt, notamment en raison d'un élément évoqué par la défense qui a été considéré comme anecdotique par les parties civiles. La star du cinéma belge, Virginie Efira, a été primée au Festival de Cannes mais a également reçu la Palme de la 'pire actrice' par un quotidien français.

Enfin, les Diables Rouges ont été touchés par l'incendie à Tubize, ce qui a entraîné l'annulation de la conférence de presse de ce mardi





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