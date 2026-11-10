Diego Moreira s'abstient sur le refus de Koni De Winter

Le joueur de l'AC Milan Diego Moreira refuse de commenter la polémique autour du choix de Koni De Winter de ne pas rejoindre les Diables Rouges.

Diego Moreira, défenseur de l'AC Milan et membre actif de l'équipe nationale belge, a fermement refusé de s'engager dans la controverse entourant son coéquipier Koni De Winter. Ce dernier a décidé de ne pas se rendre à la convocation des Diables Rouges pour les matchs contre la Turquie et l'Italie en Ligue des Nations. La situation crée une tension palpable entre le joueur et le sélectionneur Mark Van Bommel.

Position claire de Diego Moreira

Lors d'une appearance médiatique mardi avec Renaud Terreur, Moreira a clarifié sa position concernant ce différend interne au sein de la sélection. Il a déclaré que cette décision relevait strictement de la sphère personnelle de De Winter. Selon lui, il n'y avait aucune raison de commenter ces affaires privées ou professionnelles internes.

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Moreira a souligné que la question du temps de jeu et des choix tactiques devait être abordée directement par le joueur concerné et l'entraîneur. Il a insisté sur le fait qu'il ne se sentait pas concerné par ces discussions intérieures au groupe national. Son refus de polémiquer vise à apaiser les débats publics autour de cette absence surprise.

Dynamique avec Mark Van Bommel

Diego Moreira figure parmi les joueurs les plus appréciés de Mark Van Bommel jusqu'à présent. Il a été titulaire à trois reprises lors des précédentes rencontres internationales. Cette régularité sous les ordres du sélectionneur belge témoigne de la confiance accordée au jeune ailier de l'AC Milan.

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Il avait toutefois été suspendu pour le match contre la Turquie, une interruption qui n'a pas entamé sa motivation. Moreira exprime une joie sincère à porter la vareuse nationale malgré ces interruptions ponctuelles. Il reconnaît que cette opportunité renforce encore davantage leur désir de performance collective.

Ambitions et concurrence interne

Le joueur met en avant la présence de joueurs extraordinaires sur le banc comme un moteur supplémentaire pour l'équipe. Il estime que cette profondeur de roster stimule la compétition interne et pousse chacun à fournir le meilleur de soi-même. Pour Moreira, cela constitue un avantage stratégique majeur face aux adversaires.

Il insiste sur la nécessité de continuer à convaincre le coach par la qualité de ses prestations sur le terrain. La confiance obtenue est bénéfique mais ne doit pas conduire à la complaisance. Le jeune homme affirme ne pas vouloir se reposer sur ses acquis passés ou récents.

Contexte de la rencontre contre la Turquie

La Belgique se déplace en Turquie ce jeudi à dix-huit heures pour son avant-dernier match de la phase de groupes. Cette rencontre revêt une importance capitale pour les Diables Rouges qui espèrent encore rejoindre les quarts de finale. Une défaite pourrait faire s'envoler leurs ambitions immédiates en compétition.

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Le mystère entourant Kevin De Bruyne et les tensions potentielles entre Doku et Godts ajoutent une couche de complexité narrative. Cependant, Moreira reste focalisé sur sa propre contribution et celle de ses partenaires présents. L'objectif premier demeure la qualification et la performance collective face à un adversaire redoutable.