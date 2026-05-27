Diependaele: 'Er wordt werk gemaakt van staatshervorming' - De federale begroting zit diep in de rode cijfers. Volgens het Rekenhof bedraagt het federale tekort dit jaar 24,5 miljard euro en kan dat tegen 2029 stijgen tot 36,2 miljard euro. De regering zoekt momenteel 7 miljard euro om de begroting bij te sturen, maar de aanhoudende tekorten stijgen ook de overheidsschuld en vooral de oplopende intrestlasten zorgen. Daarom pleiten academici voor een nieuwe staatshervorming als oplossing voor de begrotingsproblemen. Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) bevestigt dat er inderdaad gewerkt wordt aan deze staatshervorming. 'Er staat een zeer duidelijke afspraak in het federale regeerakkoord dat die staatshervorming wordt voorbereid', zegt hij in Terzake. 'De premier heeft dat naar zich toegetrokken.' Grondwetexpert Quinten Jacobs krijgt andere signalen. 'Ik hoor in de wandelgangen dat er niet veel voorbereidingen op het getouw zijn', zegt hij. Volgens hem kan Vlaanderen ook zelf initiatief nemen. 'Er zou vanuit Vlaanderen initiatief genomen kunnen worden - zoals Luc Van den Brande in 1999 met zijn schrikkelnota - om een aantal experten samen te zetten, zodat alles klaarligt, zodat alle elementen op tafel liggen om tot een beslissing te komen.' Volgens Diependaele is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. 'Een tweederdemeerderheid ligt niet voor het rapen. Je moet zorgen dat je draagvlak kan opbouwen. Ik weet niet of het de juiste methode is om dat op de bühne te doen.'

Fedeale overheid moet minstens 15 tot 20 miljard euro zien te vinden om begrotingstekort terug te dringen tot 3% bbpRudi Moens, raadsheer van het Rekenhof, heeft in de Kamer gezegd dat de federale overheid minstens 15 tot 20 miljard euro moet vinden om het begrotingstekort terug te dringen tot ongeveer 3% bbp. Hij waarschuwt voor het gevaar van het sneeuwbaleffect en de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten en de energiecrisis.

La Cour des comptes sonne l'alarme sur le déficit et la dette belgeUn rapport de la Cour des comptes belge révèle une situation budgétaire très préoccupante pour la Belgique, avec un déficit public projeté à plus de 36 milliards d'euros en 2029 et une charge d'intérêt de la dette en forte hausse. Le gouvernement devra réaliser des économies massives pour respecter les règles européennes.

